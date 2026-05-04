الرقابة على الصادرات : 1050 سمسارا وفقوا أوضاعهم .. والمهلة تنتهي في يوليو

أكد عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقوم بتطبيق القانون 120 لعام 1982 الخاص بالوكلاء التجاريين .

وقال النجار في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية ” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :" السمسار وسيط عقاري اللائحة التنفيذية للقانون أعطت مهلة حتى يوليو المقبل للسماسرة لتوفيق الأوضاع الخاصة بهم".

وتابع عصام النجار:" القانون الجديد يضبط السوق العقاري وهناك التزامات على السمسار، وهناك عقد بين المواطن والسمسار يحدد نسب العمولة وهتدفع امتى وإزاي".

وأكمل عصام النجار :" القانون قال لو العمولة زيادة عن 10 آلاف جنيه لا يتم دفعها نقديا والسمسار مسؤول عن العقار وعن مساحته ومدى تواجد مخالفات أو قضايا على العقار".

ولفت عصام النجار:"دورة تدريبية للسمسار للتعرف على كيفية كتابة عقد إيجار او بيع وهناك ضوابط لمهنة السمسار ولازم السمسار يكون معاه سجل تجاري ويتم إصدار ترخيص لأي سمسار يزاول مهنة الوساطة العقارية، وهناك 1050 سمسار قاموا بتوفيق أوضاعهم".

