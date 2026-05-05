ندوة توعوية بمديرية العمل بالإسماعيلية لتعزيز مفاهيم المساواة

نظّمت مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، ندوة توعوية ضمن فعاليات دورة الحاسب الآلي المقامة بالوحدة المتنقلة، وذلك لطلبة مدرسة التمريض بنات القنطرة غرب، في إطار تنفيذ توجيهات حسن الرداد وزير العمل، واللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص المديرية على رفع الوعي لدى الشباب وتعزيز مفاهيم العمل اللائق والمساواة داخل بيئة العمل، حيث قامت وحدة المساواة بين الجنسين بتنظيم ندوة تثقيفية بالعربة المتنقلة التابعة لمركز التدريب المهني، تناولت التعريف باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١١١) لسنة ١٩٥٨ بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

وخلال الندوة، تم استعراض مفهوم التمييز وأشكاله المختلفة، مع التأكيد على أهمية القضاء عليه داخل سوق العمل، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين جميع العاملين. كما تم توضيح أن التمييز يشمل أي استبعاد أو تفضيل أو تفريق على أساس الجنس أو اللون أو الرأي السياسي أو الجنسية، بما يؤدي إلى إهدار مبدأ المساواة في فرص العمل أو المعاملة المهنية.

كما أكدت الندوة أن بعض صور التمييز لا تُعد مخالفة، إذا كانت مبنية على مؤهلات أو متطلبات ضرورية تفرضها طبيعة العمل، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.

وتطرقت الندوة كذلك إلى دور مديرية العمل والخدمات التي تقدمها للجمهور، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، في إطار دعمهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لأحكام قانون العمل.

وقد ألقت الندوة مروة محمد أنس، مدير إدارة المرأة والطفل بالمديرية، مؤكدةً أهمية نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز، لما لها من دور محوري في تحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة تسهم في زيادة الإنتاجية وتعزز الاستقرار المهني.