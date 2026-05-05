إيريني سعيد: ترامب يسعى لصياغة عقيدة سياسية وتخليد اسمه في التاريخ الأمريكي

قالت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، إن التحولات في النظم العالمية أو الإقليمية لا تحدث نتيجة حدث أو حرب واحدة، لكنها تأتي من خلال مجموعة من التطورات المتتالية التي تعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط بشكل تدريجي.

تغييرات ملحوظة في مسار الصراع

وأضافت «سعيد» خلال لقائها عبر قناة «اكسترا لايف» أن عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من تطورات ساهمت في إحداث تغييرات ملحوظة في مسار الصراع، موضحة أن استمرار المواجهات يؤدي إلى حالة من إعادة التوازن والحسم التدريجي وفقًا لمعادلات النظام العالمي.

وأشارت المحللة السياسية، إلى أن إيران ما زالت قائمة كقوة إقليمية، وكذلك الولايات المتحدة مستمرة في حضورها، مؤكدة أن ترامب منذ ان جاء وهو متبني عقيدة بعينها لتخليد أسمه كما سعى من رؤساء أمريكيون سابقون.

ولفتت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى سياسة تهدف إلى ترسيخ إرث سياسي واضح، مع إعادة توزيع الانتشار العسكري الأمريكي عبر الانسحاب من بعض المناطق وفتح جبهات ونقاط نفوذ جديدة مثل العراق وأفغانستان.