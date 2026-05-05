تحرير 278 محضرًا تموينيًا وتسليم 506 بطاقات بالوادي الجديد

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية خلال شهر أبريل، عبر تنفيذ حملات موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 278 محضرًا تموينيًا، بينها 48 مخالفة في قطاع المخابز، و230 مخالفة في قطاع الأسواق، إلى جانب تسليم 506 بطاقات تموينية للمواطنين، ضمن جهود تحديث قواعد بيانات المستفيدين وتيسير حصولهم على الدعم.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الحملات التموينية حررت 11 محضرًا لسلع غذائية، شملت ضبط 15 زجاجة زيت طعام، و5 عبوات مشروبات متنوعة، و24 طبقًا من اللحوم والدواجن والكبد والقوانص، إضافة إلى 14 كيسًا لخلطات الدجاج والبانية والبرجر، و3 شكائر من الأرز والمكرونة.

وأشارت إلى تحرير 8 محاضر لسلع غير غذائية، تضمنت ضبط 35 أسطوانة بوتاجاز، و20 علبة سجائر، و36 عبوة مبيدات وأسمدة عضوية، وعبوتين لمواد مقاومة الصدأ، و18 زجاجة ماء بطارية، و21 كيس أوكسي جيل.