الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

نظر محاكمة شاليمار شربتلي وسماح السعيد في سب هالة صدقي.. اليوم

مصطفي رجب

تنظر محكمة الجنح الاقتصادية،  البوم جلسة  لمحاكمة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي و الإعلامية سماح السعيد بتهمة سب وقذف الفنانة هالة صدقي في بودكاست.

ترجع وقائع الدعوى حين قدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي بلاغ الي النائب العام يتهم فيه كل من شاليمار شربتلي بقيامها بسب وقذف موكلته اثناء ظهورها على السوشيال ميديا في بودكاست مع الإعلامية سماح السعيد وقدم فلاشة وحوافظ مستندات تدل علي صحة بلاغه وقيد برقم ٨٢٦٦٧ عرائض مكتب النائب العام، و أحال النائب العام ذلك البلاغ الى نيابة شمال الجيزة الكلية التي تولت التحقيق، وأرسلت حلقة البودكاست إلي مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات قسم المساعدات الفنية. 

 وورد التقرير الفني أن الحساب المنشور عليه تلك الحلقة تبين حصوله علي علامة التوثيق الزرقاء والتي يتم الحصول عليها بالرقم القومي الخاص بصاحب الحساب وصاحب الحساب تدعى شاليمار شربتلي والثابت بياناتها كاملة ورقم جواز السفر المملوك لها وان المتهمة الثانية قامت بتشره بحسابها المسمى ( الإعلامية سماح السعيد ).

واستمعت النيابة العامة لاقوال الشاكية هالة صدقي واستجوبت دفاع المتهمة الاولي والذي انكر الاتهام وقرر ان موكلته لم تكن تقصد هالة صدقي، ومن جانبها اتهمت النيابة العامة شاليمار شربتلي و سماح السعيد  أنهما قذفا الفنانة هالة صدقي، بأن أسندا إليها علناً، من خلال الحسابين الخاصين بهما علي موقع التواصل الإجتماعي ( فيسبوك ) ، واقعة محددة لو صحت لأوجبت احتقارها لدي أهل وطنها ومعاقبتها قانوناً، إذ نسبا إليها سلوكاً ماساً بعرضها و خدشاً لسمعتها.

كما اتهمتهما بسب هالة صدقي، بأن وجها إليها علناً من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاص بهما ( فيسبوك ) ، ألفاظاً وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفها واعتبارها، وقيدت  الجنحة برقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح إقتصادية العجوزة والمقيدة برقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٦ إقتصادية شمال الجيزة وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية   وتحدد لنظرها جلسة ٣٠ مارس الماضي  وحضر شريف حافظ محامي هالة صدقي وادعى مدنياً بمبلغ خمسمائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وأجلتها المحكمة لجلسة ٢٨ إبريل للإعلان بالدعوى المدنية وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الجنحة للدائرة الرابعة جنح اقتصادية للاختصاص وحددت لنظرها جلسة ٥ مايو المقبل. 

محكمة الجنح الاقتصادية الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي الإعلامية سماح السعيد

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

ولي العهد السعودي يعرب عن استنكار المملكة للاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات

روسيا تعلن هدنة في فترة الاحتفالات بعيد النصر وتحذر أوكرانيا من انتهاكها

المغرب يقدم مساهمة بـ 5 ملايين دولار لدعم تحالف GAVI الصحي

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

