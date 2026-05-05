عصام مرعي: لاعبو الزمالك تعهدوا بمصالحة الجماهير أمام سموحة

أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق تعهدوا بمصالحة جماهيرهم من خلال تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة أمام سموحة.

وأوضح مرعي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، أن جماهير الزمالك دائمًا ما تثبت أنها صاحبة دور كبير ومؤثر في مراحل الحسم، مشددًا على أن دعمها المستمر يمثل دافعًا قويًا للاعبين داخل الملعب.

وأشار إلى أن الفريق يمر حاليًا بفترة من الضغوط الكبيرة، وهو ما انعكس بشكل نسبي على أداء اللاعبين في المباريات الأخيرة، مطالبًا بضرورة التعامل مع هذه الضغوط بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز الكامل من جانب اللاعبين في المباريات القادمة، من أجل استعادة التوازن وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات الجماهير.