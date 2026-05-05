قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى مدبولي: مستمرون في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد
ليلة الحسم.. صراع ثلاثي مشتعل على لقب الدوري بجولة لا تقبل القسمة.. الأهلي في اختبار صعب أمام إنبي.. والزمالك يلتقى سموحة لاستعادة الثقة.. وبيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا
رئيس وزراء كندا: الهجمات الإيرانية على الإمارات غير مبررة ويجب خفض التصعيد
"حماة التراث".. كواليس مواجهة تهريب الآثار المصرية من المنافذ إلى استعادتها قبل الضياع
حتى الجامعة.. مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين يحسم الجدل حول تحمّل نفقات تعليم الأبناء
6 أعوام على ذكرى رحيل الطبلاوي.. من أشهر قراء القرآن وسر تأخر التحاقه بالإذاعة 9 سنوات
هبوط مفاجئ.. أسعار الفراخ تتراجع 15 جنيها في الكيلو اليوم
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري
رئيس البرلمان الإيراني: شر أمريكا وحلفائها سينتهي في مضيق هرمز
أسفلت من رماد قصب السكر.. ابتكار أخضر يعيد رسم ملامح الطرق عالميا
وزير الصناعة يبحث مع غرفة الأدوية تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
مصر تدخل مرحلة جديدة في القطاع.. مدبولي يفتتح مركز الخدمات الضريبية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

6 أعوام على ذكرى رحيل الطبلاوي.. من أشهر قراء القرآن وسر تأخر التحاقه بالإذاعة 9 سنوات

الطبلاوي رحمه الله عليه
الطبلاوي رحمه الله عليه
إيمان طلعت

تحل اليوم الثلاثاء 5 مايو الذكرى السادسة لرحيل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، حيث توفى 5 مايو 2020.

وكان الشيخ الطبلاوي أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم، حيث تربع على عشر التلاوة لعدة عقود؛ تتخطى الستين عامًا.

محطات في حياة ظاهرة العصر الشيخ الطبلاوي

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي يوم 14 نوفمبر 1934م بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وكان الطبلاوي قد أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وذاع صيته في تلاوة القرآن حتى أصبح من أشهر قراء القرآن في عصره.

وشارك الطبلاوي في تحكيم مسابقات دولية في حفظ القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، وخدمة أهل القرآن وأعضاء نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بوصفه نقيبهم وشيخهم.

وأتم القارئ الراحل حفظ القرآن وتجويده في العاشرة من عمره، وتميز بموهبته وصوته الحسن الذي استحسنه الناس منذ كان في عمر الصبا، وكان الشيخ الراحل حريصاً على مجالسة ومزاملة مشاهير القراء الأعلام فى دنيا التلاوة المصرية العالمية.

لماذا تأخر التحاق الشيخ الطبلاوي بالإذاعة 9 سنوات؟

قال الشيخ محمد الطبلاوي في لقاء خاص بـ صدى البلد إن بدايته مع دولة التلاوة كانت في سن الثامنة، وذلك من خلال احتفال المدرسة بعيد الأم فكانت آيات سورة لقمان أول احتكاك فعلي بالجمهور.

وأشار إلى أن أولى رحلاته مع والده كانت دولة جنوب إفريقيا عام 2006، وأنه لمس من الجمهور هناك حبًا يفوق ما يجده من المصريين.

وحول رفض دخول والده إذاعة القرآن الكريم لمدة 9 سنوات، أشار إلى أن الانتقال النغمي هو من عرقل التحاق والده رحمه الله تعالى، فقد كان ممتازًا في الحفظ والتجويد والأحكام إلا أنه كان يعطى مهلة قد تصل إلى عام من أجل مسألة الانتقال النغمي.

جوانب من حياة الطبلاوي

كما كشف بعض الجوانب الإنسانية في حياة والده، خاصة الختمة الأسبوعية للقرآن الكريم، وتواضعه مع الناس رغم ما بلغه من شهرة في عالم التلاوة.

وقال نجل الشيخ الطبلاوي إن والده اعتاد أن يكون له وردا أسبوعيًا يختم به القرآن الكريم، وأنه كان حريصا على تعليمهم القرآن وإظهار الفرحة بتفوقهم في حفظه.

صاحب الحنجرة الذهبية

أطلق عليه صاحب الحنجرة الذهبية، وتلقى دعوات رسمية من مختلف ملوك وأمراء دول العالم، منها الفاتيكان، كما دعي لإحياء مأتم الملكة زين الشرف والدة الملك حسين بالأردن، مأتم ملك المغرب الحسن الثاني، مأتم باسل بن حافظ الأسد الرئيس السابق لسوريا، بالإضافة إلى دعوات لتلاوة القرآن أمام الجماهير الغفيرة المسلمة بكل من اليونان وإيطاليا.

عاصر "الطبلاوي" وجمعه تاريخه العريق بالرئيسين "السادات" و"مبارك" فكان شقيق الأول عصمت سبباً في تكرار تلاوته للرئيس، وكان أبرز لقاءٍ جمعه بالأخير هو عزاء حفيده محمد وبالرغم من تكرار تلك اللقاء مع الرئيسين إلا أنه لم يكرم منهما ما جعله في إحدى اللقاءات يصرح بالحزن والأسى على ذلك فقال:"تكريم الناس وحبهم لي وسام على صدري؛ ولكن ما يحز في نفسي أن تكرم مصر الفنانين فقط، لقد كرمت فى دول كثيرة مثل الأردن والسعودية ولبنان، ولم أكرم في بلدي حتى الآن".

وحظي بالتكريم على الصعيدين الداخلي والخارجي فقد كرمته الأوقاف في ختام أعمال المسابقة العالمية الثالثة والعشرين التي عقدت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ضمن نخبة من كبار القراء التاريخيين هم الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

كما أعلنت في يوم رحيله خلال إطلاق اسمه على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، كما أعلنت نقابة القراء تباحثها من أجل تكريم يليق بتاريخه ومكانته.

ذكرى وفاة الطبلاوي محطات في حياة ظاهرة العصر الشيخ الطبلاوي لماذا تأخر التحاق الشيخ الطبلاوي بالإذاعة 9 سنوات جوانب من حياة الطبلاوي صاحب الحنجرة الذهبية الطبلاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

عمرو أديب

مش بهدد حد | انفعال عمرو أديب على الهواء لسبب صادم

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

د. عباس شومان

أمين كبار العلماء يوضح لماذا جعل الشرع الطلاق في يد الرجل؟

علي جمعة

علي جمعة: فر إلى الله ولا تستوحش قلة السالكين فالحق لا يعرف بالكثرة

الشيخ الطبلاوي رحمه الله

اليوم الذكرى السادسة لرحيل الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر

بالصور

كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1

كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد