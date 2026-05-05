قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري
رئيس البرلمان الإيراني: شر أمريكا وحلفائها سينتهي في مضيق هرمز
أسفلت من رماد قصب السكر.. ابتكار أخضر يعيد رسم ملامح الطرق عالميا
وزير الصناعة يبحث مع غرفة الأدوية تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
مصر تدخل مرحلة جديدة في القطاع.. مدبولي يفتتح مركز الخدمات الضريبية اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار العملات العربية اليوم: ارتفاع الدينار واستقرار الريال والدرهم
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة وأمطار ورياح
وزير الري يتابع إزالة التعديات بقطاع (شبرا - حلوان) ومسار ممشى أهل مصر الجديد
مشروع قانون الأسرة الجديد.. فسخ عقد الزواج الثاني إذا لم يحدث نكاح وظهر الزوج الأول بعد فقده
ماكرون يدين الضربات الإيرانية ضد الإمارات: غير مقبولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من كرواتيا لوادي النطرون.. زيارة رسمية لدير الأنبا بيشوي تحمل طابعا روحيا

دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون
دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون
ميرنا رزق

استقبل الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدا رسميا رفيع المستوى من دولة كرواتيا، ضم عددا من الشخصيات الدبلوماسية البارزة، من بينهم زوجة رئيس كرواتيا، وذلك في زيارة حملت طابعا وديا وروحيا مميزا.

وبدأت الزيارة بجولة داخل الكنيسة الأثرية للدير، حيث تعرّف الوفد على تاريخ المكان العريق ومعالمه الروحية، كما شملت الجولة عددا من المزارات الهامة، من بينها مزار البابا شنودة الثالث، الذي لاقى اهتماما خاصا من الحضور.

التراث الرهباني القبطي

كما تفقد الوفد عددا من المواقع التاريخية داخل الدير، مثل القلالي الأثرية، وطاحونة الغلال القديمة، وبئر المياه، والطافوس (مدفن الآباء)، إلى جانب الحصن والكنائس الموجودة بداخله، في جولة عكست عمق التراث الرهباني القبطي.

وعقب الجولة، توجه الوفد إلى صالون الضيافة، حيث جدد نيافة الأنبا أغابيوس ترحيبه بالحضور، ودار حوار مفتوح تناول تاريخ الرهبنة القبطية ونشأتها، وسط اهتمام واضح من أعضاء الوفد الذين طرحوا العديد من الأسئلة حول الحياة الرهبانية في مصر.

واختُتمت الزيارة بمائدة أغابي أقيمت على شرف الوفد، أعقبها تقديم هدايا تذكارية، والتقاط صور جماعية في أبرز معالم الدير، في أجواء عكست سعادة الوفد بهذه الزيارة الفريدة وتجربتهم الروحية المميزة.

وضم الوفد الكرواتي عددًا من المسؤولين، من بينهم رئيس مكتب رئيس كرواتيا، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية، وسفير كرواتيا بالقاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية ومرافقيهم.

فيما شارك في استقبال الوفد من الدير عدد من الآباء الرهبان، من بينهم القمص بافلوس، والقمص أباكير، والقمص يوساب.

وتُعد هذه الزيارة واحدة من اللقاءات التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية والثقافية، وتبرز المكانة الروحية والتاريخية التي يتمتع بها دير الأنبا بيشوي كأحد أهم معالم الرهبنة في مصر.

الأنبا أغابيوس الكنيسة البابا شنودة الثالث مزار البابا شنودة الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

عمرو أديب

مش بهدد حد | انفعال عمرو أديب على الهواء لسبب صادم

ترشيحاتنا

إطار سيارة معوج

ماذا يحدث عند قيادة سيارتك بإطار "معوج" ؟

اختبار ضغط المحرك

اختبار ضغط المحرك.. ماذا يخبرك ولماذا هو مهم؟

Microsoft Defender

إنذار خاطئ من Microsoft Defender يسقط شهادات DigiCert الموثوقة من ويندوز

بالصور

كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1

كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد