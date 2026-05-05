من كرواتيا لوادي النطرون.. زيارة رسمية لدير الأنبا بيشوي تحمل طابعا روحيا

استقبل الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدا رسميا رفيع المستوى من دولة كرواتيا، ضم عددا من الشخصيات الدبلوماسية البارزة، من بينهم زوجة رئيس كرواتيا، وذلك في زيارة حملت طابعا وديا وروحيا مميزا.

وبدأت الزيارة بجولة داخل الكنيسة الأثرية للدير، حيث تعرّف الوفد على تاريخ المكان العريق ومعالمه الروحية، كما شملت الجولة عددا من المزارات الهامة، من بينها مزار البابا شنودة الثالث، الذي لاقى اهتماما خاصا من الحضور.

التراث الرهباني القبطي

كما تفقد الوفد عددا من المواقع التاريخية داخل الدير، مثل القلالي الأثرية، وطاحونة الغلال القديمة، وبئر المياه، والطافوس (مدفن الآباء)، إلى جانب الحصن والكنائس الموجودة بداخله، في جولة عكست عمق التراث الرهباني القبطي.

وعقب الجولة، توجه الوفد إلى صالون الضيافة، حيث جدد نيافة الأنبا أغابيوس ترحيبه بالحضور، ودار حوار مفتوح تناول تاريخ الرهبنة القبطية ونشأتها، وسط اهتمام واضح من أعضاء الوفد الذين طرحوا العديد من الأسئلة حول الحياة الرهبانية في مصر.

واختُتمت الزيارة بمائدة أغابي أقيمت على شرف الوفد، أعقبها تقديم هدايا تذكارية، والتقاط صور جماعية في أبرز معالم الدير، في أجواء عكست سعادة الوفد بهذه الزيارة الفريدة وتجربتهم الروحية المميزة.

وضم الوفد الكرواتي عددًا من المسؤولين، من بينهم رئيس مكتب رئيس كرواتيا، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية، وسفير كرواتيا بالقاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية ومرافقيهم.

فيما شارك في استقبال الوفد من الدير عدد من الآباء الرهبان، من بينهم القمص بافلوس، والقمص أباكير، والقمص يوساب.

وتُعد هذه الزيارة واحدة من اللقاءات التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية والثقافية، وتبرز المكانة الروحية والتاريخية التي يتمتع بها دير الأنبا بيشوي كأحد أهم معالم الرهبنة في مصر.