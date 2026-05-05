الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

"الري": إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد

أ ش أ

نفذت وزارة الموارد المائية والري أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد، والتي وصلت إلى ٥١٨ حالة حتى تاريخه، وذلك ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".

واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بشأن موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا - حلوان)، خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة؛ حيث تم حتى تاريخه تنفيذ إزالات لـ ٣٢ حالة متعارضة مع مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول ٨ كيلومترات.

وشدد الوزير على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات في ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.

كما أكد على استمرار المتابعة لأي أعمال تطوير للمماشي على نهر النيل، للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشي التي وضعتها الوزارة، لضمان عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.

ويهدف "مشروع ضبط النيل" إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.

وزارة الموارد المائية والري إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه

