خبير: الدبلوماسية الخيار الأكثر واقعية لحل أزمة الملف النووي الإيراني

أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الحلول الدبلوماسية تظل المسار الأكثر فاعلية للتعامل مع ملف إيران النووي، في ظل تعقيدات المشهد الدولي وتزايد مخاطر التصعيد.

أولوية المسار الدبلوماسي

شدد حلمي خلال صباح الخير يا مصر على أن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد، داعيًا إلى اعتماد الحوار كخيار أساسي لتجنب التصعيد في المنطقة.

الملف النووي هو جوهر الأزمة

أوضح أن الملف النووي الإيراني يمثل نقطة الارتكاز في الخلاف بين إيران والقوى الدولية، محذرًا من أن تجزئة الملفات—مثل فصل قضية مضيق هرمز—قد يربك مسار المفاوضات.

مقاربة أمريكية شاملة للتفاوض

أشار إلى أن الولايات المتحدة تميل لربط عدة ملفات في وقت واحد، تشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ومضيق هرمز، بهدف الوصول إلى اتفاق شامل ومستدام.

تحركات الوساطة الدولية

كشف عن وجود توجه لنقل مسار المفاوضات من باكستان إلى عواصم أخرى محتملة مثل عُمان أو تركيا أو القاهرة، في ظل ما وصفه بتراجع الرضا عن نتائج الوساطة الحالية.

دور مصر المحتمل

أكد أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للقيام بدور الوسيط، بفضل سياستها الخارجية المتوازنة وثقة الأطراف المختلفة بها، وقدرتها على تقريب وجهات النظر.

اختتم بالتنبيه إلى أن التوتر حول مضيق هرمز يظل عاملًا حساسًا، نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.