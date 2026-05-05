رئيس الوزراء البريطاني يدين هجمات إيران على الإمارات ويدعو إلى خفض التصعيد

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء ، الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي بأن ستارمر دعا إيران إلى الانخراط في الحوار الدبلوماسي لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال ستارمر: "نتضامن مع الإمارات العربية المتحدة، وسنواصل دعمنا في الدفاع عن شركائنا في الخليج. يجب وقف هذا التصعيد. على إيران الانخراط بجدية في مفاوضات لضمان استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت 12 صاروخًا باليستيًا، وثلاثة صواريخ كروز، وأربع طائرات مسيّرة، في أول هجمات إيرانية على الدولة الخليجية منذ بدء وقف إطلاق النار قبل نحو أربعة أسابيع.