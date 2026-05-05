محافظ أسيوط يشيد بإنجاز لأبناء المحافظة في المصارعة الشاطئية.. فضية وبرونزية بأفريقيا

أشاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتحقيق إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى رصيد أبطال المحافظة في الألعاب الفردية، بعد تتويج لاعبي المصارعة الشاطئية بميداليتين فضية وبرونزية خلال مشاركتهم في بطولة أفريقيا، التي أقيمت بمشاركة واسعة بلغت 812 لاعبًا من مختلف الدول، خلال الفترة من 25 أبريل حتى 5 مايو الجاري.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس قوة وإصرار لاعبي أسيوط وقدرتهم على المنافسة في المحافل القارية، مشيرًا إلى أن اللاعب كريم أحمد عبد النعيم نجح في حصد الميدالية الفضية في وزن 80 كجم، بعد أداء قوي ومستوى مميز طوال مشواره في البطولة، فيما تمكن اللاعب محمد عاطف أبو زيد، أحد لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، من إحراز الميدالية البرونزية في نفس الوزن.

ووجّه محافظ أسيوط التهنئة للاعبين على هذا الإنجاز المشرف، الذي يعكس ما يمتلكانه من قدرات واعدة في رياضة المصارعة، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي قدماه خلال المنافسات، ومثمنًا في الوقت نفسه جهود مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفي، وكيل الوزارة، والجهاز الفني والإداري، الذي ضم الكابتن خالد سيد عبد العال، والكابتن مصطفى تمام، والدكتور مصطفى كامل، لما كان لهم من دور بارز في تحقيق هذا النجاح.

وشدد المحافظ على استمرار دعم المحافظة الكامل للأبطال الرياضيين، والعمل على إعداد جيل جديد قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الدولة، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب، وهو ما تجسده جهود وزارة الشباب والرياضة من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يستهدف تنمية مهارات النشء والشباب وتأهيلهم للمنافسة على أعلى المستويات.