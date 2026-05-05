ضمن الموجة 29.. إزالة 20 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعة بقنا

وجّه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة المحلية بمواصلة حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بمختلف قرى المركز، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية الممتلكات العامة من التعدي، وضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أنه تم تنفيذ حملة إزالات بقرية المحروسة، حيث تم إزالة 13 حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة، بمساحة 2470 مترًا مربعًا، بحضور طلعت عبد الشافي، نائب المدينة، ورمضان سالم، رئيس القرية، وأيمن النقيب، فني تنظيم.

وتابع رئيس المركز، أنه تم تنفيذ 3 حالات بالمدينة بناء بدون ترخيص، بمساحة 256 م، تحت إشراف محمد عبد الحفيظ، نائب المدينة، وفي قرية أبنود، تم تنفيذ 4 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة، بمساحة 640 م، تحت إشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس القرية.

وأكد أنور، أن هناك تعليمات واضحة من اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة.



وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز، للحفاظ علىأملاك الدولةوالرقعة الزراعية.



