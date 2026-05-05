إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

شهدت مدرسة الجيزة الإعدادية واقعة إصابة عدد من الطلاب بأعراض اختناق بسبب حريق بأحد المحلات المجاورة.

وعلى الفور تم نقل الطلاب المصابين لمستشفى أم المصرين ، و توجه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للمستشفى للإطمئنان على الحالة الصحية للطلاب المصابين.

وعلم موقع صدى البلد أن الطلاب حالتهم مستقرة ولا توجد أي اصابات خطيرة.

وبالكشف تبين أن الإصابات جاءت نتيجة استنشاق ادخنة الحطةريق المجاور للمدرسة، وتم التعامل مع الحالات بشكل فوري من خلال تقديم الإسعافات اللازمة.

ويخضع حاليا الطلاب للملاحظة الطبية للاطمئنان الكامل على حالتهم.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات النجدة كانت قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل محل ملابس شهير بميدان الجيزة، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة الكثيفة ووصولها إلى المباني المجاورة ومن بينها مبنى مدرسة الجيزة الاعدادية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق ، وتم فرض كردون ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق.

وعلى جانب آخر ، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعيين أمل الهواري مديرا لمجموعة مدارس 30 يونيو.

وكانت أمل الهواري قد شغلت وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية ، ومدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف .

مدارس 30 يونيو

وتعد مدارس 30 يونيو هي مدارس خاصة كانت في السابق تتبع منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ، وتم ضمها بحكم بالقضاء فإن مدارس ٣٠ يونيو باتت تابعه لوزارة التربية والتعليم بشكل مباشر .

و حظيت مجموعة مدارس 30 يونيو بإهتمام وزارة التربية والتعليم وشهدت تفوقا ملحوظا في طريقه إدارتها وإمكانياتها التربوية والتعليمية مما تسبب في أن تصبح مدارس 30 يونيو الاختيار الأول بالنسبة لأولياء الأمور وتتفوق على باقي المدارس الدولية والخاصة.

وتضم مجموعة مدارس 30 يونيو أكثر من ١٢٠ مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية من جميع مستويات التعليم (لغات -دولى) .تحت إشراف وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى.

وتهدف مجموعة مدارس 30 يونيو إلى الارتقاء بمستوى المدارس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتزويدها بكافة الاحتياجات والموارد المادية والأكاديمية في إطار خطه الدولة الشاملة لرفع مستوى التعليم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .