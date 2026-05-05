معايا تصريح يا فندم.. الاعتداء على مراسلة «حلوة بلادي» على الهواء بفيصل

تعرضت ندى شريف، مراسلة برنامج «حلوة بلادي» تقديم الإعلامي جابر القرموطي، لهجوم واعتداء من أحد الأشخاص، أثناء أداء عملها ورصد بعض المشكلات بمنطقة فيصل بالجيزة.

وقالت ندى شريف إنها تعرضت للاعتداء من قبل أشخاص غير معروفين، ادعوا أنهم مسؤولون في الإدارة، وذكر أحدهم أنه مدير أمن الإدارة، وأنه يرفض التصوير أو عرض المشكلة الموجودة في الشارع.

وحدثت مشادة كلامية على الهواء أثناء البث، ورفض الشخص الذي ظهر بظهره أن يظهر على الشاشة، وقال إنه يحتاج إلى تصريح ورقي، وليس في صورة.

وانفعل جابر القرموطي على الهواء، وقال: «لدينا تصريح من أكبر جهة أمنية في الدولة، وهي وزارة الداخلية، ونقوم بعرض المشكلات الموجودة في الشارع، ونسير في الطريق الصحيح».

ولفت إلى أن المراسل، قبل النزول لأداء أي عمل، يكون مؤمَّنًا، وأنه يناشد مديرية أمن الجيزة بالتدخل والحل، وأن مراسلة القناة تمتلك تصريحًا من أجل عرض المشكلات الموجودة في الشارع.