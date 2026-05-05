استقرار حالتهن.. وكيل تعليم الجيزة يزور الطالبات المصابات بضيق تنفس بسبب حريق محل

اطمأن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على حالة الطالبات المصابات بضيق في التنفس في مستشفى أم المصريين، نتيجة حريق محل ملابس بجوار مدرسة الجيزة الإعدادية بنات بسبب تصاعد الأدخنة.

وحرص وكيل تعليم الجيزة، على الاطمئنان وحالتهم الصحية من مدير المستشفى والاستماع للطالبات وأسرهم أثناء زيارته لهم، مؤكدا أن الحالات المصابة بضيق في التنفس نتيجة تصاعد الأدخنة لم تستغرق وقتا طويلا وتم خروجهم بعد استقرار حالتهم التام.

كان قد تسبب حريق محل ملابس بميدان الجيزة في إصابة عدد من الطلاب بحالات اختناق داخل مدرسة ملاصقة لموقع الحريق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل محل ملابس الزعبلاوي في ميدان الجيزة، ما أسفر عن تصاعد الأدخنة داخل مدرسة مجاورة لمحل الملابس محل الحريق، والتسبب في إصابة عدد من الطلاب داخل المدرسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ.