انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً.

تفاصيل حالة الطقس

بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فطقس اليوم يستمر فيه الانخفاض فى درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، ثم يعود الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد خلال فترات الليل.

فرص سقوط الأمطار

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وذلك على فترات متقطعة.

وتوجد احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تقارب 20% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وقد تمتد بشكل محدود إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

نشاط الرياح

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط اضطرابًا فى حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.



أجواء متقلبة اليوم

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يشهد أجواء متقلبة تجمع بين خصائص الفصول الأربعة، قائلًا: "الـ 4 فصول في يوم واحد"، موضحًا أن بداية الأسبوع الحالي شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة، قبل أن تتغير الأجواء مع دخول كتلة هوائية باردة مستمرة حتى نهاية الأسبوع.



اليوم ذروة انخفاض درجات الحرارة

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون اليوم والغد، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأوضح محمود القياتي أن درجة الحرارة العظمى خلال فترات النهار سجلت في حدود 24 درجة مئوية، في حين تشهد فترات الليل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة الصغرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء ستتكون شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، على أن تتلاشى تدريجيًا مع سطوع الشمس.

درجات الحرارة اليوم



وفيما يلي درجات الحرارة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية :



القاهرة والمحافظات الكبرى:



القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 24.

العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 24.

6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 25.

بنها: الصغرى 14 والعظمى 23.

الوجه البحري والدلتا:



دمنهور: الصغرى 14 والعظمى 22.

وادي النطرون: الصغرى 13 والعظمى 23.

كفر الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 21.

بلطيم: الصغرى 15 والعظمى 20.

المنصورة: الصغرى 14 والعظمى 23.

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 24.

شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 23.

طنطا: الصغرى 14 والعظمى 23.

مدن السواحل الشمالية:



الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22.

العلمين: الصغرى 12 والعظمى 21.

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 20.

السلوم: الصغرى 13 والعظمى 18.

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 22.

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 21.

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 25.

مدن القناة وشمال سيناء:



الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 25.

السويس: الصغرى 14 والعظمى 26.

العريش: الصغرى 13 والعظمى 22.

رفح: الصغرى 13 والعظمى 21.

جنوب سيناء:



رأس سدر: الصغرى 15 والعظمى 25.

نخل: الصغرى 10 والعظمى 24.

كاترين: الصغرى 06 والعظمى 20.

الطور: الصغرى 17 والعظمى 27.

طابا: الصغرى 14 والعظمى 23.

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28.

مدن البحر الأحمر:



الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 26.

رأس غارب: الصغرى 17 والعظمى 25.

سفاجا: الصغرى 17 والعظمى 26.

مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 27.

شلاتين: الصغرى 23 والعظمى 28.

حلايب: الصغرى 22 والعظمى 25.

أبو رماد: الصغرى 22 والعظمى 29.

مرسى حميرة: الصغرى 21 والعظمى 29.

أبرق: الصغرى 22 والعظمى 31.

جبل علبة: الصغرى 22 والعظمى 31.

رأس حدربة: الصغرى 22 والعظمى 27.

شمال الصعيد:



الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25.

بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 25.

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 26.

جنوب الصعيد:



أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 26.

سوهاج: الصغرى 15 والعظمى 28.

قنا: الصغرى 16 والعظمى 30.

الأقصر: الصغرى 17 والعظمى 31.

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 32.

الوادي الجديد: الصغرى 15 والعظمى 29.

أبو سمبل: الصغرى 16 والعظمى 33.