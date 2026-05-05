سعفان: وزارة المالية بذلت مجهودًا كبيرًا رغم التحديات.. وندعو لتوطين الصناعة

أكد النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن وزارة المالية قامت بمجهود رائع خلال الفترة الماضية برغم كل الآلام الموجودة والتي ناقشها النواب.

جاء ذلك أثناء مناقشة التقرير الخاص بالخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025.

توطين الصناعات

وشدد على أهمية العمل على توطين الصناعات، قائلا: لدى وزارة النقل وهو نوع من الحلول التي تهتم بالصناعة وتوطين صناعات نقوم باستيرادها من الخارج.

توطين الصناعات المستوردة لدعم الاقتصاد

وتابع سعفان، أنه إذا تم عمل ذلك فيعتبر مورد من موارد العملة الصعبة للدولة المصرية ويجب أن يكون هناك توجه إلى كل الوزارات لتوطين الصناعات التي نقوم باستيرادها من الخارج، وهو ما يزيد من الاستثمار وفرص العمل والتشغيل.