أخبار البلد

وزير الزراعة: الشراكة المصرية–الهولندية نموذج للتكامل الزراعي القائم على الابتكار ونقل المعرفة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

افتتح  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  مؤتمر الشراكة الزراعية المصرية – الهولندية بحضور الوزير الهولندي للتجارة الدولية والتعاون الإنمائي شويرد شويردسما، وعدد من ممثلي الحكومتين، وبعض من ممثلي القطاع الخاص والخبراء من البلدين.
أكد  وزير الزراعة، خلال كلمته أن الشراكة الزراعية بين مصر وهولندا تمثل نموذجا عمليا للتكامل القائم على نقل المعرفة وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مشددا على أن الزراعة أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الى عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر تحت شعار "جني ثمار النجاح" يعكس إيمانا مشتركا بأهمية تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأوضح أن هولندا تمتلك خبرات عالمية متقدمة في مجالات الابتكار الزراعي، وإدارة المياه، وتكنولوجيا الصوب، والبذور، وسلاسل القيمة، والتصنيع الغذائي، في حين تمتلك مصر إمكانات كبيرة من الموارد البشرية والموقع الجغرافي والأسواق وفرص الاستثمار، وهو ما يعزز فرص التكامل بين الجانبين.

وأشار فاروق، إلى أهمية هذا المؤتمر، حيث يناقش، من خلال جلساته المختلفة، عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها تطوير قطاع البذور، والإدارة المستدامة للمياه، وتعزيز الإرشاد الزراعي الذكي، والتوسع في الزراعة داخل الصوب، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، فضلًا عن تطوير سلاسل الإمداد والتصنيع الغذائي، وتقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة.
وأضاف أن المناقشات تتناول أيضا قضايا التنوع البيولوجي وملوحة التربة والمياه، وتطوير النظم الغذائية لتحقيق الاستدامة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الزراعي وفتح آفاق جديدة للشراكات بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص.
و شدد الوزير على أهمية البعد البحثي والعلمي في دعم هذه الشراكة، مشيرا إلى استضافة مركز البحوث الزراعية ورشة عمل تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ومركز أبحاث فاجينينجن الهولندي، لإعداد خطة عمل مشتركة لمدة أربع سنوات تربط بين البحث العلمي واحتياجات التنمية الزراعية.
وأوضح أن ورش العمل المقرر عقدها على هامش المؤتمر، تعتمد على منهجية المقهى العالمي، حيث تستهدف بناء شبكات تعاون بين الخبراء وتعزيز تبادل المعرفة، وصياغة توصيات تنفيذية في مجالات إدارة المياه والبستنة والبذور والتربة والتنوع البيولوجي وتكنولوجيات ما بعد الحصاد.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم البحث العلمي الزراعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، في إطار الاستراتيجية الزراعية الوطنية التي تستهدف تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المزارعين وتعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، التي تؤكد أهمية الابتكار والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء قطاع زراعي حديث قادر على مواجهة التحديات.
و أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يسفر المؤتمر عن رؤى عملية وشراكات حقيقية ومشروعات قابلة للتنفيذ تسهم في دعم المزارعين والشباب والاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية استمرار التعاون المصري–الهولندي لتحقيق مستقبل زراعي مستدام قائم على العلم والثقة والشراكة.

وشهد وزير الزراعة على هامش فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة التفاهم بين مركز البحوث الزراعية وجامعة ومركز أبحاث فاجينينجن الهولندي، بهدف ترسيخ الإطار المؤسسي للتعاون والتمهيد لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات أثر ملموس على أرض الواقع.

