الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة القاهرة تحتفي بإنجاز دولي جديد لأحد علمائها في منظمة الصحة العالمية

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، بمناسبة اختياره عضواً بالمجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) المعنية بتقدير وفيات الأمهات وأسبابها، وهوالممثل المصري والعربي الوحيد الذي تم اختياره ضمن تشكيل دولي محدود، يضم نخبة من الخبراء المتخصصين من مختلف دول العالم.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه بهذا الإختيار الذي  يُعد مصدر فخر لجامعة القاهرة وكوادرها العلمية، ويعكس ما تمتلكه من خبرات متميزة قادرة على الإسهام الفاعل في الابتكار والبحث والتطوير، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس تميز الكفاءات العلمية داخل القلعة الطبية "قصر العيني"، التي تُعد أحد أعرق الصروح الطبية في المنطقة، ويؤكد قدرة علمائها على المنافسة في مختلف المحافل الدولية، ويُمثل إضافة نوعية لرصيد الإنجازات العلمية التي تفخر بها جامعة القاهرة العريقة التي تُعد منبرًا للعلم والبحث والابتكار، وصرحًا أكاديميًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي.

جامعة القاهرة علي تقديم كافة أوجه الدعم لعلمائها وباحثيها

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق،  حرص  إدارة جامعة القاهرة علي تقديم كافة أوجه الدعم لعلمائها وباحثيها، وتوفر لهم المناخ الملائم للبحث العلمي، كما تحرص باستمرار على تطوير البنية التحتية ذات الصلة بالمجال الطبي لتظل الجامعة منارة علمية تواصل ترسيخ حضورها في المحافل العالمية وتنافس بقوة مع كبريات المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة.

جدير بالذكر، أن الدكتور عمرو حسن يتمتع بخبرة واسعة في مجال صياغة السياسات الصحية، حيث أسهم في إعداد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية في مجال السكان والتنمية، والعمل على ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، كما شارك في تنفيذ وتطوير عدد من البرامج والمبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم (UNFPA) و(UNICEF)، وأسهم بدورفاعل في دعم جهود تعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما انعكس إيجابياً على مؤشرات صحة المرأة والأسرة.

ويشارك الدكتور عمرو حسن، من خلال عضويته، في تقديم الرأي العلمي المستقل والمشورة الفنية في مراجعة النماذج الإحصائية العالمية، وتحليل البيانات، واقتراح سبل تطوير منهجيات القياس، بما يسهم في تعزيز دقة التقديرات العالمية وربطها بالواقع الصحي داخل الدول.

كما تجدر الإشارة، إلى أن هذه المجموعة الاستشارية الفنية تضطلع بدور محوري في تقديم التوجيهات العلمية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية في مجال قياس وتحليل وفيات الأمهات على المستوى العالمي، وتُعد إحدى الآليات العلمية المتقدمة التي تعتمد عليها المنظمة في إطار تعاونها مع شركاء منظومة الأمم المتحدة، ومن بينهم صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والبنك الدولي، بهدف تطوير وتوحيد منهجيات قياس وفيات الأمهات، وإنتاج تقديرات دقيقة تُستخدم في دعم السياسات الصحية، ومتابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها العناية بالصحة والرفاه.

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ487 درهما

الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وأدوات تمويل لدعم القطاع السياحي

وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان توسعات محطة مياه العزب الجديدة

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

