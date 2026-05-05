رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189

أفاد عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من العريش، بوصول قافلة المساعدات الإنسانية رقم 189 ضمن مبادرة “زاد العزة” إلى قطاع غزة، محمّلة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية، في إطار الدعم المصري المستمر للأشقاء الفلسطينيين.

تعطيل خروج الجرحى والمرضى الفلسطينيين

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة دخول جزء كبير من المساعدات عبر منفذ كرم أبو سالم، إلى جانب تعطيل خروج الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وكذلك منع عودة بعض المتعافين إلى القطاع خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن القوافل يتم تجهيزها داخل مراكز لوجستية متخصصة، قبل انطلاقها يوميًا من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم، باعتباره المنفذ الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل الأوضاع المتفاقمة داخل القطاع.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة، مع استمرار الجهود المصرية لتخفيف حدة الأزمة ودعم الاستقرار الإنساني في القطاع.