أوكرانيا تعلن وقف إطلاق النار مع روسيا حتى الغد

أفاد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، بأن أوكرانيا أعلنت وقفًا لإطلاق النار بدأ منتصف ليل اليوم ويستمر حتى الغد، بناءً على مبادرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطوة تهدف لاختبار نوايا الجانب الروسي بشأن التهدئة.

وأوضح مناف أن كييف تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التأكيد على موقفها الداعي لوقف الحرب، خصوصًا مع اقتراب ما يُعرف بـ"يوم النصر" في روسيا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لم تستجب لطلب موسكو بشأن هدنة خلال الثامن والتاسع من مايو، وحددت بدلًا من ذلك يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني حذّر من أنه في حال عدم التزام روسيا بوقف إطلاق النار، فإن كييف قد تلجأ إلى تصعيد عسكري، يشمل تنفيذ ضربات صاروخية بعيدة المدى، مؤكدًا استمرار القتال في حال غياب أي مؤشرات جدية على التهدئة.