روسيا تقصف منشآت حيوية في أوكرانيا رداً على هجمات للبنية التجتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت منشآت مرتبطة بقطاعي الدفاع والطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه العمليات جاءت ردًا على هجمات أوكرانية سابقة طالت بنية تحتية مدنية داخل روسيا.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن الضربات نُفذت باستخدام أسلحة دقيقة، واستهدفت مواقع حيوية تُستخدم – بحسب وصفها – في دعم القدرات العسكرية الأوكرانية. وأضافت أن العمليات تأتي ضمن ما وصفته بـ"إجراءات الرد"، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين وتصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة.

في المقابل، لم تصدر على الفور تفاصيل مستقلة تؤكد حجم الأضرار أو طبيعة الأهداف التي تم ضربها، كما لم تتضح بعد حصيلة الخسائر البشرية أو المادية بشكل دقيق. وغالبًا ما تتباين روايات الطرفين في مثل هذه الأحداث، في ظل صعوبة التحقق الميداني من المعلومات خلال النزاعات المسلحة.

يأتي هذا التطور في سياق الحرب المستمرة منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تشهد البنية التحتية للطاقة والمنشآت الحيوية في كلا البلدين استهدافًا متكررًا، ما ينعكس على الأوضاع الإنسانية والخدمية، خاصة في المناطق المتضررة.

من جهتها، دعت جهات دولية، من بينها الأمم المتحدة، إلى ضرورة تجنب استهداف البنية التحتية المدنية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، في ظل مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة وتأثيرها على المدنيين.

وتستمر العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين وسط حالة من التصعيد، مع ترقب لمواقف دولية قد تسهم في خفض التوتر أو الدفع نحو حلول دبلوماسية في المرحلة المقبلة.