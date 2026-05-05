قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة خاصة.. ماذا قال جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي بعد التعادل مع ايفرتون والابتعاد خطوة عن الأرسنال؟
كامل الوزير: مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين
رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية
جوزيف عون: نؤكد تضامن لبنان الكامل مع الإمارات وقيادتها وشعبها
يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور
الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية
توثيق الطلاق في 15 يوما.. والزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة| تفاصيل مشروع القانون
رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189
مفوض الطاقة الأوروبي: العالم يواجه أشد أزمة طاقة وسط ارتفاع التكاليف بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على زيادة سرعة وكثافة الضربات ضد روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل على زيادة سرعة وكثافة الضربات “متوسطة المدى” ضد أهداف داخل روسيا، في إطار ما وصفه بتوسيع نطاق الردع العسكري خلال المرحلة الحالية من الحرب.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوكرانية، أن هذه الضربات تهدف إلى تعزيز قدرة بلاده على الرد على الهجمات الروسية المستمرة، مشيرًا إلى أن وتيرتها “تتسارع بشكل ملحوظ” مقارنة بالفترات السابقة.

ولم يحدد الرئيس الأوكراني طبيعة الأهداف أو المواقع المستهدفة بشكل تفصيلي، لكنه أكد أن العمليات تأتي ضمن استراتيجية دفاعية وهجومية متزامنة.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية تصعيدًا متبادلًا في استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، واستهداف منشآت عسكرية وبنية تحتية للطاقة في كلا البلدين.

وتشير تقارير دولية إلى أن التصعيد الأخير يعكس تحولًا في طبيعة العمليات العسكرية، مع سعي كييف إلى نقل جزء من المواجهة إلى عمق الأراضي الروسية، في وقت تؤكد فيه موسكو أنها تتصدى لهذه الهجمات وتستهدف بدورها مواقع عسكرية داخل أوكرانيا.

من جانبها، تتابع أطراف دولية، بينها الأمم المتحدة، بقلق متزايد هذا التصعيد، محذرة من تداعياته على الأمن الإقليمي واحتمالات اتساع نطاق النزاع، وداعية في الوقت ذاته إلى العودة للمسار الدبلوماسي وخفض حدة المواجهة العسكرية.

ويظل المشهد الميداني مفتوحًا على مزيد من التطورات، في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب التهدئة، واستمرار تبادل الضربات بين الطرفين بوتيرة متصاعدة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الغزو الروسي الأراضي الروسية موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

امطار

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

انبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

الزمالك

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

ترشيحاتنا

جامعة بني سويف

تزامنًا مع انتهاء الدراسة... تربية بني سويف تنظم ندوة حول كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية

اللقاء

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض تطور الموانئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

وزير الثقافة خلال جولة بالمكتبة

وزيرة الثقافة : دعم الحرف اليدوية وتوثيق التراث أولوية

بالصور

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد