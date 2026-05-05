بشرى للمواطنين.. دراسة تحويل وحدات الإيجار للتمليك بجنوب سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعي

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، في بشرى سارة للمواطنين، أن المحافظة تدرس آليات تحويل الوحدات السكنية، المخصصة بنظام الإيجار إلى التمليك، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويراعي الأطر القانونية والتنظيمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي رقم الجوال الذي عقدته محافظة جنوب سيناء بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، برئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وبحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات المختلفة.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع غرف العمليات، وربطها على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدد على تكثيف التواجد الميداني لضمان السيولة المرورية بالمناطق الحيوية والسياحية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، وزيادة ورديات العمل، خاصة في الشواطئ والمتنزهات وأماكن التجمعات.

كما وجه بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة وأسعار منضبطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة الموقف التمويني باستمرار، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفيما يتعلق بالأضاحي، أكد المحافظ جاهزية المجازر الحكومية، ومنع الذبح في الشوارع، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والتخلص الآمن منها وفق الاشتراطات البيئية، حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، من بينها التقنين والتصالح، والإيرادات، والمتغيرات المكانية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات التنظيمية والتنموية بعدد من مدن المحافظة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق، وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.