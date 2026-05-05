نائب محافظ الجيزة تتابع حملات غلق المقاهي غير المرخصة بالدقي والعجوزة

تابعت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، حملات مكثفة بنطاق أحياء الدقي والعجوزة للتصدي للمقاهي غير المرخصة والأنشطة المخالفة التي تتسبب في إشغال الطريق العام.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، بمتابعة الالتزام بالقوانين المنظمة والحد من الإشغالات.



وشملت الحملات المرور على عدد من الشوارع، من بينها شوارع السودان والتحرير بحي الدقي، وشارع شرق الترسانة بحي العجوزة، حيث تم رصد عدد من المخالفات الخاصة بالمقاهي غير المرخصة والمحال التي تدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 5 كافيهات بنطاق حي الدقي، إلى جانب غلق وتشميع عدد 8 كافيهات بنطاق حي العجوزة، وذلك لمخالفتها القوانين المنظمة وإحداث إشغالات بالطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تضمنت الحملات رفع الإشغالات وكنس الشوارع، في إطار تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الحملة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة، والمهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وممثلي شرطة المرافق.