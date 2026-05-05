احذروا الجو المتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، تزامنًا مع طبيعة فصل الربيع الذي يتميز بالتغيرات السريعة في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع.

وتستمر هذه الأجواء غير المستقرة لعدة أيام، قبل أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لحالة الطقس وتحذيرات للمواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

انخفاض درجات الحرارة

وقد قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء غير مستقرة تتطلب الحذر خلال فترات اليوم المختلفة.

أجواء اليوم بين البرودة والحرارة



أوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون: مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا شبورة مائية كثيفة في الصباح.



وحذرت منار غانم من تكون شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا على عدة طرق مهمة تشمل: الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى شمال البلاد ومدن القناة شمال ووسط سيناء شمال الصعيد.

وأكدت أن الشبورة تؤثر بشكل مباشر على الرؤية الأفقية أثناء القيادة.

فرص أمطار على مناطق متفرقة



وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ضعيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى

نشاط رياح وأتربة



تشهد البلاد أيضًا نشاطًا للرياح بسرعة تصل إلى: 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء والبحر الأحمر اضطراب في الملاحة البحرية.



وأشارت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة على: البحر المتوسط مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار وسرعات رياح تصل إلى 50 كم/س.

رسالة الأرصاد للمواطنين



دعت هيئة الأرصاد إلى:

توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا ارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الحرارة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول تجنب التعرض المباشر للأتربة لمرضى الحساسية وأكدت أن حالة عدم الاستقرار مؤقتة لكنها تتطلب الانتباه خلال ساعات الذروة الصباحية.



كما أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن البلاد في فصل الربيع، وهي فترة انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، ولذلك البلاد خلال هذه الأيام تشهد تقلبات جوية، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد يكون طقس اليوم مختلفًا عن طقس الغد.

وقال سمعان، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي محمد جوهر، إن فصل الربيع معروف عنه أنه فترة التغيرات الجوية الحادة والسريعة، وأن مثل هذه التغيرات لا تمثل تغيرات مناخية.

وأضاف أن التغيرات المناخية وتأثر البلاد بها يظهر في حدوث أمطار في عزّ الصيف، أو حدوث صيف شديد في فترة الشتاء، وأن من مظاهر التغيرات المناخية أن فصل الصيف أصبح مستمرًا حتى شهر 12.

ولفت إلى أن كوكب الأرض يشهد زيادة في الاحتباس الحراري، وأن هناك زيادة بنحو 1.5 درجة عن الطبيعي، وأن هناك فرقًا بين الطقس والمناخ؛ فالطقس حالة يومية، لكن المناخ حالة تمتد لـ50 سنة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل، لأن ذلك يكون له تأثير على التغيرات المناخية، لأن المحطات التي تعمل لتوفير الكهرباء ينتج عنها انبعاثات حرارية، ولذلك على الجميع ترشيد استهلاك الكهرباء.