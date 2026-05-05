قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: ترامب قد يأمر بعودة الحرب
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت
تنسيق أمني .. إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة خيارات ضرب إيران
النواب يوافق نهائيًا على حساب ختامي موازنة 2024 - 2025
ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية هائلة حال استهداف السفن في مضيق هرمز
"تخرج من عندنا"|مدارس المنيل القومية تنعي هاني شاكر: ترك بصمة خالدة
لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص
من القمة إلى المأزق.. عقدة الكبار تسقط ليفربول خارج أنفيلد.. صفر انتصارات يفضح موسم البطل السابق .. بالأرقام
أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن تبرعات دنيا فؤاد محاربة السرطان
وزير الحرب الأمريكي: عمليات منفصلة لحماية الملاحة في هرمز دون دخول المجال الإيراني
لأول مرة.. شروط الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذروا الجو المتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، تزامنًا مع طبيعة فصل الربيع الذي يتميز بالتغيرات السريعة في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع.

 وتستمر هذه الأجواء غير المستقرة لعدة أيام، قبل أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لحالة الطقس وتحذيرات للمواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

انخفاض درجات الحرارة

أرشيفية

وقد قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء غير مستقرة تتطلب الحذر خلال فترات اليوم المختلفة.

أجواء اليوم بين البرودة والحرارة

 

الأرصاد الجوية
أوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون: مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا شبورة مائية كثيفة في الصباح.


وحذرت منار غانم من تكون شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا على عدة طرق مهمة تشمل: الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى شمال البلاد ومدن القناة شمال ووسط سيناء شمال الصعيد.

وأكدت أن الشبورة تؤثر بشكل مباشر على الرؤية الأفقية أثناء القيادة.

فرص أمطار على مناطق متفرقة

أمطار
وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ضعيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى

نشاط رياح وأتربة


تشهد البلاد أيضًا نشاطًا للرياح بسرعة تصل إلى: 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء والبحر الأحمر اضطراب في الملاحة البحرية.


وأشارت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة على: البحر المتوسط مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار وسرعات رياح تصل إلى 50 كم/س.

رسالة الأرصاد للمواطنين


دعت هيئة الأرصاد إلى:

توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا ارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الحرارة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول تجنب التعرض المباشر للأتربة لمرضى الحساسية وأكدت أن حالة عدم الاستقرار مؤقتة لكنها تتطلب الانتباه خلال ساعات الذروة الصباحية.


كما أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن البلاد في فصل الربيع، وهي فترة انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، ولذلك البلاد خلال هذه الأيام تشهد تقلبات جوية، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد يكون طقس اليوم مختلفًا عن طقس الغد.

وقال سمعان، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي محمد جوهر، إن فصل الربيع معروف عنه أنه فترة التغيرات الجوية الحادة والسريعة، وأن مثل هذه التغيرات لا تمثل تغيرات مناخية.

وأضاف أن التغيرات المناخية وتأثر البلاد بها يظهر في حدوث أمطار في عزّ الصيف، أو حدوث صيف شديد في فترة الشتاء، وأن من مظاهر التغيرات المناخية أن فصل الصيف أصبح مستمرًا حتى شهر 12.

ولفت إلى أن كوكب الأرض يشهد زيادة في الاحتباس الحراري، وأن هناك زيادة بنحو 1.5 درجة عن الطبيعي، وأن هناك فرقًا بين الطقس والمناخ؛ فالطقس حالة يومية، لكن المناخ حالة تمتد لـ50 سنة.

ترشيد استهلاك الكهرباء
وطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل، لأن ذلك يكون له تأثير على التغيرات المناخية، لأن المحطات التي تعمل لتوفير الكهرباء ينتج عنها انبعاثات حرارية، ولذلك على الجميع ترشيد استهلاك الكهرباء.

التقلبات الجوية فصل الربيع درجات الحرارة حالة الطقس الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

ترشيحاتنا

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

افريقيا

50 كيلومترا من الغموض.. عين الصحراء تثير دهشة العلماء من جديد

مواعيد حاسمة وإجراءات جديدة.. دليلك حول قانون الضريبة العقارية 2026

مواعيد حاسمة وإجراءات جديدة.. دليلك حول قانون الضريبة العقارية 2026

بالصور

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد