رسائل طمأنة للجماهير بشأن التحكيم قبل المباريات الحاسمة في الدوري

أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت أن تعيينات الحكام في مباريات الدوري تخضع لرؤية الكولومبي أوسكار رويز، الذي يعتمد على العناصر الأكثر جاهزية في الفترة الحالية، بهدف ضمان خروج المباريات الحاسمة بشكل آمن، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمثل أي مخالفة للوائح.

وأوضح شلتوت، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن اختيار الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وسموحة أمر طبيعي، لافتًا إلى أن آخر مباراة أدارها للزمالك كانت قبل جولتين، قبل أن يخوض الفريق مباراة أمام إنبي بقيادة الحكم محمود ناجي، ثم مواجهة الأهلي التي أدارها طاقم تحكيم ألماني.

وشدد على أن لجنة الحكام تسير وفق معايير فنية واضحة في اختياراتها، بعيدًا عن أي مجاملات، بما يحقق العدالة بين جميع الأندية.