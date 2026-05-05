بالصور .. خطة نموذجية بـ محافظ الغربية لتصنيع لمبات الليد | اجتماعات موسّعة وحلول تنفيذية فورية

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي لمبات الليد بقرية شقرف التابعة لمركز طنطا، بحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات التنفيذية، وأصحاب المصانع العاملة في هذا القطاع.

يأتي ذلك في إطار استمرار المبادرة التي أطلقها محافظ الغربية لدعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، بهدف تطوير الصناعات المحلية الواعدة وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد المحلي.

توجيهات محافظ الغربية

وأكّد محافظ الغربية أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها المحافظة لدعم التكتلات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية داخل القرى، مشيرًا إلى أن قرية شقرف تُعد من القرى الواعدة في مجال تجميع لمبات الليد، نظرًا لانتشار الورش والمصانع الصغيرة العاملة بهذا النشاط، وهو ما يجعلها نموذجًا للقرى المنتجة القادرة على تحقيق النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة.

تحرك تنفيذي عاجل

واستمع المحافظ إلى أصحاب المصانع والعاملين بصناعة تجميع لمبات الليد بالقرية، لرصد أبرز المعوقات التي تواجههم، سواء ما يتعلق بإجراءات التراخيص، أو احتياجات البنية التحتية، أو الخدمات والمرافق، أو سبل التسويق والتوسع.

استعرض المحافظ مطالبهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير النشاط، موجهًا بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الحلول المناسبة وتذليل العقبات، ووضع آليات تنفيذية واضحة تسهم في دعم هذا التكتل الصناعي وتعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية.

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف الإنتاجية داخل القرى، باعتبارها أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الاستثمار والتشغيل، مؤكدًا أن الغربية تمتلك العديد من النماذج الناجحة للقرى المنتجة، وتسعى المحافظة إلى تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى كيانات اقتصادية أكثر تنظيمًا وقدرة على المنافسة.

رفع كفاءة الخدمات

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على المتابعة الدورية لجميع التوصيات والمقترحات التي تم طرحها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.