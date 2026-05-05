طفرة بـ طرق الجيزة لتحقيق السيولة المرورية .. تطوير وتوسعة طراد النيل بالعياط .. ورصف R1 في أبو رواش

تشهد العديد من الطرق في محافظة الجيزة، طفرة كبيرة من أجل تطويرها ورصفها بالشكل المطلوب لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة وتقوية ورصف طريق طراد النيل – كفر شحاتة بمركز ومدينة العياط وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الطريق كان لا يتجاوز عرضه 4 أمتار ويضم عدة قطاعات متهالكة ومنهارة كانت تمثل خطورة على قائدي المركبات والمارة الأمر الذي استدعى التدخل العاجل لتطويره ورفع كفاءته وتوسعه المسار لأكثر من ٩ أمتار بما يحقق السيولة المرورية ويعزز عوامل الأمان.

وأضاف الأنصاري أن الأعمال شملت التوسعة والتقوية ورفع كفاءة طبقات الرصف بما يسهم في تحويل الطريق إلى مسار مروري حيوي يخدم قرى مركز العياط ويسهل حركة تنقل المواطنين لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق خاصة الرابطة بين القرى، وتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق برئاسة المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية.

كما تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بعدد من الطرق والمحاور المرورية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم البدء في تنفيذ طبقة الفورمة لمشروع الرصف بدءًا من طريق (R1) بدايةً من شارع (R22) وحتى الطريق الصحراوي، بطول 2.7 كم وعرض 20 مترًا.



كما أوضح محافظ الجيزة انه تم تنفيذ تحويلات للمرافق للمنشآت الواقعة بنطاق الأعمال، مشددًا على سرعة الانتهاء من باقي أعمال المرافق ببعض القطاعات المقرر العمل بها تمهيدًا لبدء أعمال الرصف إلى جانب تطوير أسوار ومداخل المنشآت المحيطة بتلك الطرق وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة المرافق والخدمات بما يخدم خطط التنمية المستهدفة للمنطقة.



وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال بمشروعات الرصف المدرجة بالمنطقة، لما لها من أهمية في دعم حركة الاستثمار وتحسين البنية التحتية، وتيسير الحركة المرورية داخل المنطقة الصناعية.