رئيس النواب يرفع الجلسة العامة وتعود للانعقاد 18 مايو المقبل

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين الموافق 18 من شهر مايو الجاري.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني.

تفاصيل القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)

واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النقل، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

وكشف قرقر عن تفاصيل القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، مشيرا إلى أنه يتميز بشروط تمويلية ميسرة لدعم جهود التنمية في مصر، حيث تمتد مدة السداد إلى 30 عاماً، تتضمن فترة سماح تصل لـ 10 سنوات، وبسعر فائدة سنوي يبلغ 0.75%.

وأكد رئيس لجنة النقل، على الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع، حيث يعد أحد الركائز الأساسية في المخطط الاستراتيجي للنقل في مصر. ويمتد مسار الخط ليربط بين مناطق حيوية تبدأ من 6 أكتوبر ومروراً بالمناطق الأثرية: المتحف المصري الكبير، الأهرامات، وقلعة صلاح الدين.

وتابع: يتقاطع مع الخط الثاني في محطة الجيزة، والخط الأول في محطة الملك الصالح، والخط السادس في محطة الفسطاط.

وأضاف: يخدم مدينة نصر، الرحاب، وصولاً إلى مطار العاصمة الإدارية، مما يربط المجتمعات العمرانية الجديدة (مدينتي، الشروق، والمستقبل سيتي) بشبكة الجر الكهربائي.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025.

ووافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي، وما ورد به من توصيات، مطالبا الحكومة بتنفيذها.

ووافق الأعضاء، على حساب ختامي موازنة مجلس النواب، عن العام المالي 2024/2025.

وتضمنت الموافقات الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية، وكذلك وزارة الإنتاج الحربي.