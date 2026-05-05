ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تراجع النفط واستمرار توترات الشرق الأوسط

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى تعاف محتمل للأسواق، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط .

ووفق مؤشرات الأسهم، فإن الأسواق تجد نفسها بين اتجاهين متضادين؛ إذ يرى بعض المستثمرين أن السيناريوهات الأسوأ لم يتم تسعيرها بالكامل بعد، بينما يفضل آخرون التركيز على أساسيات الاقتصاد القوية وأداء الشركات.

وقد انعكس هذا التباين في تحركات متقلبة للأسهم التي باتت عرضة لانعكاسات مفاجئة مع تدفق الأخبار المتسارعة والمتصارية.

و ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 172 نقطة، أو %0.35، فيما صعدت عقود 500 ستاندرد آند بورز بنسبة 0.4%، وارتفعت عقود 100 ناسداك بنسبة 0.62.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.56%، لكنها ظلت فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، ما يعكس استمرار الضغوط في أسواق الطاقة.

وأشار محللون إلى أن أرباح الشركات الأمريكية لا تزال قوية، مؤكدين أن الصورة العامة للأرباح تبدو صحية، إلا أنهم حذروا من أن الأسهم الأمريكية لن تكون بمنأى عن التأثير إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط عالميا.

ويفضل كونها مصدرا صافيا للطاقة، صمدت الولايات المتحدة بشكل أفضل مقارنة بالاقتصادات المعتمدة على الواردات، حيث سجل كل من 500 ناسداك مستويات قياسية في الأيام الأخيرة.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم ارتشر دانییلز ميدلاند بنسبة 1.2% قبل افتتاح السوق، بعد إعلان أرباح فصلية فاقت التوقعات بدعم من تحسن الهوامش.

كما صعد سهم Dupont دو بونت بنسبة 3.4% بعد رفع توقعاته للأرباح السنوية، في حين قفر سهم بينتريست بنسبة 17% عقب توقعات بإيرادات قوية للربع الثاني.

وارتفع سهم شركة انتل بنسبة 4.1% بعد تقارير أفادت بأن شركة أبل أجرت محادثات أولية لاستخدام إنتل إلى جانب سامسونج الكترونيكس في تصنيع المعالجات الرئيسية لأجهزتها.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير فرص العمل ودوران العمالة عن وزارة العمل الأمريكية، في وقت لاحق من اليوم، والذي قد يوفر مؤشرات جديدة حول قوة سوق العمل واتجاهات الاقتصاد