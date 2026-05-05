ترشيد استهلاك الطاقة وانعكاساته الإيجابية على الفرد والمجتمع.. ندوة توعوية بالوادي الجديد

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، ندوة توعوية تحت عنوان “ ترشيد استهلاك الطاقة وإنعكاساته الإيجابية على الفرد والمجتمع”.

حاضر في الندوة مدير إدارة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بقطاع كهرباء محافظة الوادي الجديد المهندسة أماني سعد صابر ، استضافتها مدرسة الداخلة الفنية للبنات ، بمشاركة مدير المدرسة الدكتورة زينب مهران ، وحضور عدد من طالبات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور.

وأوضحت المهندسة إيمان سعد صابر أن ترشيد استهلاك الطاقة يعني الإستخدام الأمثل والواعي لموارد الطاقة المتاحة بحيث يتم تحقيق الأهداف المطلوبة بأقل قدر من الهدر دون المساس براحة الفرد أو إنتاجيته، مشيرة إلى أن هذا الترشيد ضرورة حتمية في عصرنا الحالي لتحقيق التنمية المستدامة وليس مجرد خيار .

وأكدت أن ترشيد الطاقة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون كافة المؤسسات ، مشيدة في هذا الصدد بدور الهيئة العامة للإستعلامات ممثلة في مجمعات الإعلام التابعة ، ووزارة التعليم في إطلاق الحملات التوعوية الهادفة لدعم وتعزيز ثقافة ترشيد الطاقة، ومؤكدة على أهمية التوعية في هذا الشأن .

وأشارت المهندسة إيمان إلى الانعكاسات الإيجابية لترشيد استهلاك الطاقة على الفرد والأسرة، حيث يقلل ترشيد الكهرباء من قيمة الفواتير الشهرية مما يوفر ميزانية أكبر لتلبية احتياجات أخرى ، كما يؤدي ترشيد الطاقة إلى رفع كفاءة الأجهزة المنزلية ويطيل عمرها الافتراضي.

وأضافت قائلة: لترشيد استهلاك الطاقة كذلك إنعكاسات إيجابية على المجتمع والدولة من خلال حماية البيئة حيث يؤدي تقليل الاستهلاك إلى خفض إنعكاسات الوقود الأحفوري مما يحد من تلوث الهواء والتربة والماء ويحارب التغير المناخي .

ومضت قائلة : توفير الطاقة يقلل من تكاليف الإنتاج الباهظة، ويدعم توجه الدولة نحو الإستثمار في البنية التحتية ، كما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة بدلا من استنزافها بشكل سريع .

وتطرقت المهندسة أماني إلى آليات وطرق إستهلاك الطاقة والتي من أهمها استبدال المصابيح التقليدية بالمصابيح الموفرة للطاقة، وضبط أجهزة التكييف على درجة ٢٤ - ٢٥ درجة مئوية، وفصل الأجهزة الكهربائية عن الكهرباء في وضع الاستعداد.

وأكدت المهندسة إيمان في ختام الندوة أن ترشيد إستهلاك الطاقة سلوك حضاري يجمع بين المسؤولية الفردية والمصلحة العامة لتحقيق اقتصاد قوي ، مؤكدة أن الترشيد لا يعني التخلي عن الراحة ، بل استخدام الطاقة بذكاء ومسؤولية .

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة، وضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات بتوجيهات من السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومتابعة رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين ، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد، والتي تستهدف نشر ثقافة ترشيد الطاقة بين المواطنين وتعزيز الوعي بالإستخدام الأمثل للموارد.

أدارت الندوة مروة محمد الاعلامية بمجمع اعلام الداخلة، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.