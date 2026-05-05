قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي: استمرار التصعيد يهدد بجر المنطقة إلى حالة من الفوضى ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين
الحكومة: التوافق على قيد 20 شركة في البورصة
الشيخ خالد الجندي: أركان الإسلام ليست 5 فقط
على الرغم من التصعيد.. مطار دبي الرئيسي يعود إلى العمل بكامل طاقته
الأهلي يواجه إنبي في اختبار جديد بالدوري.. تاريخ ثقيل وقائمة قوية قبل الصدام المرتقب
تهديد مباشر لأمن الشعوب.. الأزهر يدين العدوان الإيراني على دولة الإمارات
إسبانيا تحذر من تداعيات عالمية لأزمة مضيق هرمز .. وتؤكد رفضها لأي تدخل عسكري
مصر تعلن رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية
قوات الاحتلال تقتحم حي أم الشرايط في مدينة البيرة بـ رام الله
أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات
مصر تتوج ببطولة أفريقيا للانزلاق بالقاهرة .. وختام مميز بحضور قيادات القارة
القبض على زوج البلوجر دنيا فؤاد في تبرعات الكانسر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترشيد استهلاك الطاقة وانعكاساته الإيجابية على الفرد والمجتمع.. ندوة توعوية بالوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، ندوة توعوية تحت عنوان “ ترشيد استهلاك الطاقة وإنعكاساته الإيجابية على الفرد والمجتمع”.

حاضر في الندوة  مدير إدارة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بقطاع كهرباء محافظة الوادي الجديد المهندسة أماني سعد صابر ، استضافتها مدرسة الداخلة الفنية للبنات ، بمشاركة مدير المدرسة الدكتورة زينب مهران  ، وحضور عدد من طالبات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور. 

وأوضحت المهندسة إيمان سعد صابر أن ترشيد استهلاك الطاقة يعني الإستخدام الأمثل والواعي لموارد الطاقة المتاحة بحيث يتم تحقيق الأهداف المطلوبة بأقل قدر من الهدر دون المساس براحة الفرد أو إنتاجيته،  مشيرة إلى أن هذا الترشيد ضرورة حتمية في عصرنا الحالي لتحقيق التنمية المستدامة وليس مجرد خيار .

 وأكدت أن ترشيد الطاقة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون كافة المؤسسات ، مشيدة في هذا الصدد بدور الهيئة العامة للإستعلامات ممثلة في مجمعات الإعلام التابعة ، ووزارة التعليم في إطلاق الحملات التوعوية الهادفة لدعم وتعزيز ثقافة ترشيد الطاقة، ومؤكدة على أهمية التوعية في هذا الشأن .

وأشارت المهندسة إيمان إلى  الانعكاسات الإيجابية لترشيد استهلاك الطاقة  على الفرد والأسرة، حيث يقلل ترشيد الكهرباء من قيمة الفواتير الشهرية مما يوفر ميزانية أكبر لتلبية احتياجات أخرى ، كما يؤدي ترشيد الطاقة إلى رفع كفاءة الأجهزة المنزلية ويطيل عمرها الافتراضي. 

وأضافت قائلة: لترشيد استهلاك الطاقة  كذلك إنعكاسات إيجابية على  المجتمع والدولة من خلال حماية البيئة حيث يؤدي تقليل الاستهلاك إلى خفض إنعكاسات الوقود الأحفوري مما يحد من تلوث الهواء والتربة والماء ويحارب التغير المناخي .

ومضت قائلة : توفير الطاقة يقلل من تكاليف الإنتاج الباهظة، ويدعم توجه الدولة نحو الإستثمار في البنية التحتية ، كما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة بدلا من استنزافها بشكل سريع .

وتطرقت المهندسة أماني إلى آليات وطرق إستهلاك الطاقة والتي من أهمها استبدال المصابيح التقليدية بالمصابيح الموفرة للطاقة،  وضبط أجهزة التكييف على درجة ٢٤ - ٢٥ درجة مئوية، وفصل الأجهزة الكهربائية عن الكهرباء في وضع الاستعداد.

وأكدت المهندسة  إيمان في ختام الندوة أن ترشيد إستهلاك الطاقة سلوك حضاري يجمع بين المسؤولية الفردية والمصلحة العامة لتحقيق اقتصاد قوي ، مؤكدة أن الترشيد لا يعني التخلي عن الراحة ، بل استخدام الطاقة بذكاء ومسؤولية .

يأتي ذلك في إطار  توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة،  وضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات بتوجيهات من السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة،  ومتابعة رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين ، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد،  والتي تستهدف نشر ثقافة ترشيد الطاقة بين المواطنين   وتعزيز الوعي بالإستخدام الأمثل للموارد.

أدارت الندوة مروة محمد الاعلامية بمجمع اعلام الداخلة،  تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كارثة صغيرة في الحمام يحول بيتك لمصدر روائح كريهة.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

الحمام

كارثة صغيرة في الحمام.. جفاف السيفون يحول بيتك لمصدر روائح كريهة

التوت

أيهما أفضل التوت الأبيض أم الأحمر ؟.. تعرف على الفرق والفوائد

بالصور

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد