مياه بني سويف : انقطاع الخدمة عن الفشن والفنت وأبسوج غدًا

تعلن شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة الفشن - الفنت- ابسوج بمركز الفشن وذلك غدا الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٦ من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا، وذلك لوجود أعمال ربط خط الكهرباء بمحطة مياه الفشن الجديدة من قبل شركة الكهرباء وتوقفها.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب

01211175827.