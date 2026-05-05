السفير العُماني: شراكات مرتقبة مع المطورين المصريين وتعزيز الاستثمار العقاري

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المطورين العقاريين المصريين، في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “The Investor” في دورته الخامسة، والذي يأتي استكمالًا لنجاحات الملتقى المصري–العُماني “عُمان–مصر.. أرض الفرص”، الذي عُقد في نوفمبر الماضي، وشكّل محطة مهمة في مسار التعاون المشترك.

واستعرض الرحبي التجربة العُمانية في القطاع العقاري، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمضي في مسيرتها التنموية وفق رؤية عُمان 2040، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، مع اعتبار القطاع العقاري أحد أبرز محركات النمو لارتباطه بعدة قطاعات حيوية.

القطاع العقاري في عُمان

وأشار إلى أن القطاع العقاري في عُمان شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمشروعات استراتيجية كبرى، من بينها مدينة السلطان هيثم، والمدن المستدامة، ومشاريع الواجهات البحرية، إلى جانب تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.

وأوضح أن التجربة العُمانية في التطوير العقاري تقوم على أسس الاستدامة وجودة الحياة والتخطيط الحضري الحديث، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع المطورين المصريين الذين يمتلكون خبرات متميزة في هذا المجال.

وأكد سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ترحيب بلاده بالمستثمرين والمطورين العقاريين من مصر، معربًا عن تطلعه إلى إقامة شراكات نوعية تسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة تلبي تطلعات البلدين، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها الاستثمارات المصرية في عُمان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة.

وأضاف أن القطاع العقاري العُماني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وفي ختام كلمته، وجّه الرحبي الشكر للجهات المنظمة، معلنًا الترتيب لعقد النسخة الثانية من مؤتمر “عُمان–مصر.. أرض الفرص” في العاصمة مسقط خلال الخريف المقبل، لمتابعة ما تحقق من نتائج والبناء على توصيات النسخة السابقة.