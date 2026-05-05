أخبار العالم

السفير العُماني: شراكات مرتقبة مع المطورين المصريين وتعزيز الاستثمار العقاري

عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة
عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة
الديب أبوعلي

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المطورين العقاريين المصريين، في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “The Investor” في دورته الخامسة، والذي يأتي استكمالًا لنجاحات الملتقى المصري–العُماني “عُمان–مصر.. أرض الفرص”، الذي عُقد في نوفمبر الماضي، وشكّل محطة مهمة في مسار التعاون المشترك.

واستعرض الرحبي التجربة العُمانية في القطاع العقاري، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمضي في مسيرتها التنموية وفق رؤية عُمان 2040، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، مع اعتبار القطاع العقاري أحد أبرز محركات النمو لارتباطه بعدة قطاعات حيوية.

القطاع العقاري في عُمان 

وأشار إلى أن القطاع العقاري في عُمان شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمشروعات استراتيجية كبرى، من بينها مدينة السلطان هيثم، والمدن المستدامة، ومشاريع الواجهات البحرية، إلى جانب تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.

وأوضح أن التجربة العُمانية في التطوير العقاري تقوم على أسس الاستدامة وجودة الحياة والتخطيط الحضري الحديث، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع المطورين المصريين الذين يمتلكون خبرات متميزة في هذا المجال.

وأكد سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ترحيب بلاده بالمستثمرين والمطورين العقاريين من مصر، معربًا عن تطلعه إلى إقامة شراكات نوعية تسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة تلبي تطلعات البلدين، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها الاستثمارات المصرية في عُمان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة.

وأضاف أن القطاع العقاري العُماني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وفي ختام كلمته، وجّه الرحبي الشكر للجهات المنظمة، معلنًا الترتيب لعقد النسخة الثانية من مؤتمر “عُمان–مصر.. أرض الفرص” في العاصمة مسقط خلال الخريف المقبل، لمتابعة ما تحقق من نتائج والبناء على توصيات النسخة السابقة.

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ظهور لافت لـ كارولين عزمي عبر إنستجرام

حمزة نمرة: الذكاء الاصطناعي يهدد هوية الموسيقي

نقابة الموسيقيين تعلن الحداد غدا على روح هاني شاكر

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

كيف يعمل نظام الكيتو؟

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

