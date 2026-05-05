قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول طاقم تحكيم الزمالك وسموحة إلى الملعب رغم تعرضهم لحادث
وزير الخارجية : استهداف مطار الخرطوم انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى
ستارمر: لن نتسامح مع أية محاولات إيرانية لزعزعة استقرار بريطانيا
تفاصيل تورط إثيوبيا في قصف مطار الخرطوم الدولي
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بيانا رسميا للرد على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام حول تعطل السيستم .

حقيقة تعطل سيستم التأمينات

وقالت الهيئة بالاشارة  إلى ما يتم تداوله بوسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة من تعطل سيستم التأمينات الإجتماعية، وفي هذا الصدد توضح الهيئة الحقائق الآتية:-

حقائق تعطل سيستم التأمينات

أولاً : موقف الأنظمة السابقة : وجود نظامين معلومات منفصلين لصندوقي المعشات (الحكومي – القطاع العام والخاص) مضى عليها مايزيد عن 40 سنة ونتيجة تقادم النظامين وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، فضلاً عن عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة الاستمرار في هذه الأنظمة في المستقبل القريب.

ثانياً: موقف المنظومة الجديدة:

1- تم إطلاق منظومة التحول الرقمي إعتباراً من 24/2/2026 بتهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة البيانات الموحدة حتى 28/3/2026 وتم التشغيل الفعلي للمنظومة إعتباراً من 29/3/2026 (عقب تشغيل تجريبي لمدة سنة ونصف وتدريب أكثر من 14600 من العاملين).

2- شهد أول اسبوعين من إطلاق المنظومة استمرار أداء الخدمة دون توقف مع وجود بطء في أداء المنظومة، الأمر الذي أدى لحدوث تكدس وازدحام بالمكاتب، وتم تحليل الأسباب من اليوم الأول ووضع الحلول الفنية  وبحلول يوم 23/4/2026 بدأ إنتظام العمل بالسرعات المطلوبة.

3- بلغ عدد طلبات أداء الخدمة المستلمة من المواطنين من خلال منظومة التحول الرقمي الجديدة عن الفترة من  24/2/2026 حتى الأمس 1,052،289 طلب تم إنجاز 420،649 طلب منذ التشغيل الفعلي بنسبة انجاز 40%، بخلاف استخراج عدد ا1،037،740 طابعة (برنت تأميني) للمواطنين، وتجدرالاشارة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على الإنتهاء من تراكمات الفترة السابقة خلال شهر ثم يبدأ بعدها تنفيذ جميع الخدمات خلال 24 ساعة من الاستلام.

4- تم تنفيذ صرفية المعاشات الشهرية لشهر مايو 2026 بمبلغ يزيد عن 42 مليار جنيه من المنظومة الجديدة

5- يستهدف مشروع التحول الرقمي إحداث نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ، وتطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري، وتحقيق الشمول المالي، وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات، والتوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الرقمية، فضلاً عن إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار على مستوى الدولة، وتمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الإصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.

الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وسائل الإعلام تعطل السيستم التأمينات الإجتماعية حقيقة تعطل سيستم التأمينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

البطيخ

الفرق بين البطيخ الأحمر والأصفر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كارثة صغيرة في الحمام يحول بيتك لمصدر روائح كريهة.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

الحمام

كارثة صغيرة في الحمام.. جفاف السيفون يحول بيتك لمصدر روائح كريهة

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد