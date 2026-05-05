دعم الخليج.. رئيس حزب المصريين الاحرار: مصر قوة عظمى في المنطقة تدير ملفاتها بحنكة سياسية

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن إيران تضغط على العالم بأكمله كي يدخل كطرف ثالث لحل الصراع مع الولايات المتحدة .

وقال عصام خليل في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم"المذاع على قناة " الحياة"، :" مصر لها دور تاريخي داعم للأشقاء العرب ".

وتابع عصام خليل:" مصر تلعب الدور الاكثر فاعلية وتستخدم الدبلوماسية من أجل إحداث التهدئة والاستقرار في الشرق الأوسط ".



وأكمل عصانم خليل :" الرئيس السيسي تواصل هاتفيا مع رئيس الإمارات بعد الاعتداءات الإيرانية وأكد دعم مصر للإمارات حكومة ورئيسا وشعبا ".



ولفت عصام خليل :" مصر تعتبر قوة عظمى في المنطقة تدير ملفاتها بحنكة سياسية غير عادلة ".