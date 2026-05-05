تداول 29 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 4 سفن، وغادرته سفينان ، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 29 سفينة .



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء ، في بيان صحفي، اليوم /الثلاثاء / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 3100 طن بضائع متنوعة..كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36296 طنا ، تشمل : 14589 طن قمح و 19504 أطنان ذرة و 1202 طن فول و 1001 طن خشب زان.



وأوضح البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 696 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 373 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4709 حاويات مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 150804 أطنان ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 27641 طنًا .



كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1191 طن قمح ، متجها إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5876 حركة .