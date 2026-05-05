صندوق النقد: التعامل مع تداعيات حرب إيران يستغرق من 3 إلى 4 أشهر

كشف صندوق النقد الدولي أن التعامل مع تداعيات حرب إيران سيستغرق من 3 إلى 4 أشهر حتى لو انتهت اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت تقارير وتصريحات أمريكية أن أي تهديد لحركة الملاحة في المضيق سيواجه برد حاسم، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية والتصريحات المتبادلة بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة.

مصير الحرب سيتحدد بناءً على سلوك طهران واستجابتها للضغوط الدولية



وفي السياق نفسه، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مستقبل المواجهة مع إيران، مشيراً إلى أن مصير الحرب سيتحدد بناءً على سلوك طهران واستجابتها للضغوط الدولية، في وقت تترقب فيه المنطقة أي تطورات قد تدفع الأوضاع نحو مواجهة أوسع أو العودة إلى التهدئة السياسية.