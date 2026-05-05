الأورمان : نستعد لنحر 2000 عجل طوال أيام عيد الأضحى بجميع مجازر الجمهورية

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، تفاصيل إطلاق حملة صكوك الأضاحي لدعم الأسر الاولى بالرعاية.



وقال شعبان في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" الجمعية بصدد ذبح 2000 عجل طوال أيام عيد الأضحى في جميع مجازر الجمهورية ".



وأضاف ممدوح شعبان:" سيتم توزيع اللحوم في جميع قرى ومراكز مصر على الأسر الاولى بالرعاية ، وسوف تصل اللحوم إلى المستحقين ".

وتابع "صك الأضحية يحافظ على البيئة بشكل كبير حيث يتم نحر الأضاحي بشكل آمن في المجازر ويتم الذبح تحت إشراف الجهات المختصة الحكومية ".

واكمل ممدوح شعبان :" يمكن أن يقوم الفرد بتقسيط صك الاضحية مع جمعية الاورمان على مدة 12 شهر وصك الأضحية البلدي بـ 9300 جنيه والمسترود الكبير بـ 7700 جنيه والمستورد الصغير بـ 6500 جنيه ".:

