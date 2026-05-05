إجراءات حاسمة لضبط خطوط سير "السيرفيس" بأسوان

قام المهندس عمرو لاشين محافظ اسوان برصد 25 سيارة سيرفيس أسفل كوبري دراو (الطريق الصحراوي الغربي) تعمل خارج خطوط سيرها المقررة للعمل مع مشروعات خاصة، مما تسبب في عجز الخدمة داخل المدن وزيادة معاناة المواطنين.

و أعلن المحافظ عن اتخاذ إجراءات صارمة تشمل توقيع غرامات مالية فورية على السيارات المخالفة، وإلغاء خط السير نهائياً فى حال ثبوت قيام سائقي السيارات التي تم رصدها بتكرار المخالفة وعدم الإلتزام.

ووجه المحافظ بطرح الخطوط التي سيتم إلغاؤها لسائقين آخرين ملتزمين، وتحقيق العدالة بين السائقين وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.

وأكد المهندس عمرو لاشين على استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمتابعة الإنضباط المرورى ومنع العشوائية بهدف تحسين جودة النقل الداخلى فى الشارع الأسوانى.