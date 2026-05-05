وفد كازاخستاني يزور مسجد الإمام الحسين ومسجد مصر بالعاصمة الجديدة

زار وفد رسمي من جمهورية كازاخستان، اليوم، مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، حيث استقبله الدكتور محمد عزت، المشرف على مساجد آل البيت بوزارة الأوقاف، يرافقه فضيلة الشيخ السيد محمد عبد القادر، وفضيلة الشيخ أيمن منصور عبد العزيز، إماما المسجد.

وفد كازاخستاني يزور مسجد الإمام الحسين

وضم الوفد في عضويته كلًّا من: الدكتور إرشاد أونغار - نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور–مبارك)، والمستشار كوجا أحمد - سكرتير أول سفارة كازاخستان بالقاهرة، وقوجا أحمد بازيلوف - مستشار السفارة، ورسلان سيرغازييف - الممثل الدائم للإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان لدى مصر، وبلجان موخاييفا - مديرة الشئون الأكاديمية بالجامعة، وغلنزية ألماخانوفا - رئيسة قسم العلاقات الدولية بالجامعة.

وتفقد الوفد حجرة المقتنيات النبوية الشريفة بالمسجد؛ حيث استمع إلى شرح مفصل حول ما تضمه من آثار سيدنا النبي ﷺ، من بينها الشعرات الشريفة، وجزء من القميص الشريف، وسيف منسوب إليه ﷺ، إضافة إلى العصا الشريفة والمكحلة والمرود، فضلًا عن مصحف نادر منسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مكتوب بالخط الكوفي.

واطّلع الوفد على تاريخ إنشاء الحجرة، التي أُنشئت عام ١٨٩٣ للميلاد في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، من أجل جمع الآثار النبوية التي كانت موزعة في مواقع متعددة.

واختتم الوفد زيارته بجولة في مسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة، حيث تعرّف على مكونات المسجد ومعالمه المعمارية المتميزة، واستمع إلى شرح وافٍ حول تصميمه الفريد وما يضمه من مرافق علمية وثقافية وخدمية وأرقام عالمية قياسية تعكس مكانته كصرح ديني وثقافي حضاري متكامل.

كما شملت الجولة زيارة دار القرآن الكريم، التي تُعد من أبرز معالم المسجد ولا نظير لها عالميًّا، حيث اطَّلع الوفد على إيواناتها التي زُيِّنت جدرانها بنقوش تضم القرآن الكريم كاملاً في لوحة فنية تجمع بين الجمال والدقة.

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن بالغ إعجابهم بما شاهدوه من عناية فائقة بالمقتنيات النبوية وروعة في التصميم المعماري، مشيدين بالدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الهوية الإسلامية، وتعزيز قيم الجمال والعلم والمحبة، مؤكدين أهمية هذه الزيارات في دعم التواصل الثقافي والديني وتبادل الخبرات بين الشعوب.