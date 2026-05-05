مع تسجيل إصابات عالمية .. أخصائي مناعة : فيروس هانتا ضعيف الانتشار بين البشر

علق الدكتور أيمن قاسم أخصائي المناعة والبحوث الطبية، على ظهور حالات إصابة بفيروس هانتا في العالم.



وقال قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة “ أون” :"فيروس هانتا ليس جديدا ومتواجد منذ سنوات".

وتابع "هناك حالة إصابة واحدة في جنوب أفريقيا وتتواجد في العناية المركزة وهو بريطاني الجنسية وحالته حرجة".

واكمل ايمن قاسم :" السلطات في جنوب افريقيا يقومون بتتبع ركاب السفينة التي كان يتواجد عليها المصاب بالفيروس لاحتواء انتشار الفيروس".

ولفت أيمن قاسم :" فيروس هانتا ضعيف الانتشار بين البشر وهو ينتقل في الأساس من القوارض إلى الإنسان ".