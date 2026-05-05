قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استهداف مطار الخرطوم.. الأزهر يدعو السودانيين إلى الحفاظ على وحدة بلادهم
آخرها الأردن.. هذه الدول حجبت المواقع الإبا.حية بداخلها
براتب 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة
أكسيوس : البيت الأبيض أرسل رسالة خاصة لإيران قبل عملية هرمز الجديدة
عبدالله السعيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسموحة
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك والأهلي
آرسنال يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول
أمام وزير الصحة | مقترح برلماني بتخصيص بند بالموازنة لتوفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال
البابا تواضروس: القوانين وحدها لا تصنع بيتا سعيدا.. والوعي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة
بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق
أبو العينين: مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية رغم الظروف الدولية
الحكومة الإسرائيلية تقر تمديد حالة الطوارئ أسبوعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

أحمد عاطف آدم
أحمد عاطف آدم

​حالة من اللغط الكبير أثارها الطبيب الراحل د. ضياء العوضي بنظام غذائي أطلق عليه "الطيبات"؛ مسارٌ لم يكن مجرد قائمة طعام، بل مثّل "انقلاباً" على كل ما استقر في الوجدان الصحي والبديهية الطبية. لقد غادر صاحب هذا الطرح دنيانا منذ أيام، لكنه خلف وراءه تساؤلات معلقة حول "سلطة الكاميرا" وقدرتها على هزيمة قدسية "المختبر" العلمية. فبطل هذه الرواية الجدلية لم يكن مجرد طبيب مفصول يمارس مهمة تشذ عن طبيعة دراسته وتخصصه المهني، بل تجلى كـ "مهندس أوهام" من طراز رفيع؛ إذ أدرك مبكراً كيف يطوع "المنصات" لتكون نوافذ لتسطيح وتغييب للوعي الصحي الجمعي؛ حيث نقل الصراع من ساحات البحث العلمي الرصين إلى أتون الجدل الرقمي، متلاعباً بعواطف البسطاء عبر وعودٍ براقة بشفاءٍ وهمي وخلاصٍ زائف، ليحول الجهل بالحقائق البيولوجية إلى عقيدة يلتف حولها مريدوه، بمنأى عن أي رقابة صحية أو ضمير أخلاقي.

​إن هذا الصعود لم يأتِ بمحض الصدفة، بل جاء عبر تدرجٍ مدروس في الفضاء الافتراضي وبذكاءٍ فطري مريب، عندما استهل رحلته باستراتيجية تسلل ناعمة، أطل فيها بصورة القريب من الناس، معتمداً خلفيات بسيطة وعفوية تتمثل في زوايا عيادته المتواضعة، أو الجلوس خلف مكتب مثقل بالأوراق بعيداً عن التكلف الشكلي، مما يوحي بنقاء الرسالة وزهد مرسلها عن بريق الاستوديوهات المعقمة. كل هذا التقشف البصري المتعمد كان هو الطُّعم الأول لصناعة ألفة نفسية، توحي بامتلاك سرٍ محجوب عن الآخرين، وبأن "المخلص" قد جاء أخيراً لينقذ المرضى من تعقيدات الطب التقليدي وهواجس المؤامرات المتخيلة. ومع تصاعد السطوة التكنولوجية، انتقل العوضي إلى مرحلة الصدمة المعرفية، فتعمد تحطيم الثوابت بعناوين انتحارية تدعي أن الخضروات سموم والفواكه مهلكات، وهو تكنيك "خوارزمي" بارع لإحداث تنافر ذهني يجبر المتابع على السقوط في شباك جاذبية الحضور ويقينها الذي لا يرتجف.

​بنى صاحب "الطيبات" برنامجه المثير للجدل على هندسة نفسية دقيقة، استندت في جوهرها إلى خلق "عدو متخيل" يمثله المنطق الطبي المستقر، فصور المنظومة العلمية كـ "جماعة ضغط" تحارب الحقيقة، مما حول جماهيره من مجرد مشاهدين إلى "مريدين" يذودون بشراسة عن إمامهم المعرفي. وعزز هذا الارتباط بلغة جسد قاطعة، اتسمت بحركات يدوية عمودية وإشارات سبابة متسلطة كانت تعلن في كل ثانية نهاية زمن الشك وبدء عصر "اليقين الخاص"؛ مما منح التائهين صحياً شعوراً خادعاً بالأمان في كنف الكلمات الجازمة.

وعند تتبع المسار التحليلي لهذه المزاعم، نجد أننا أمام راديكالية "هادمة" لم تكتفِ بطرح البدائل، بل ذهبت نحو تدمير قناعات لا تقبل التأويل؛ فهي راديكالية تعمدت اجتثاث الثقة في البديهيات الفطرية لتزرع مكانها ارتياباً مستمداً من سلطة الشاشة لا من دقة المختبر. ففي أحد تسجيلاته الأكثر صخباً، قرر العوضي يقيناً صادماً حين قال نصاً: "إن الخضروات الورقية والفاكهة هي أكبر كذبة في التاريخ الطبي، فهي مجرد ألياف خشبية تدمر جدار الأمعاء وتسبب الالتهابات المناعية، ومن يريد الشفاء عليه أن يمتنع عن أكل السلطة فوراً لأنها طعام للحيوانات وليست للبشر". هذا الادعاء الذي يصدم الفطرة البشرية، يفنده تقرير علمي حاسم من مدرسة هارفارد للصحة العامة (صدر عام 2024)؛ حيث تؤكد الأبحاث أن النظام الغني بالورقيات هو الدرع الأول ضد السكتات الدماغية، موضحة أن الألياف ليست "أخشاباً" كما زُعم، بل هي المحرك الأساسي لعملية الهضم وخفض الكوليسترول الضار.

​ويتجاوز هذا العبث حدود الحمية الغذائية، ليمس آليات بقاء مريض السكر والقلب على قيد الحياة؛ ففي مقطع آخر، وجه نصيحة تنسف أبجديات الرعاية الصحية قائلاً: "العصائر المعلبة والمشروبات الغازية أفضل من شرب الماء بكثرة، لأن الماء يخفف تركيز الأملاح في الدم ويضعف القلب، بينما السكريات في العصائر تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها مريض السكر". وهنا تتجلى الخطورة في أبشع صورها؛ إذ يرد الدكتور "فرانك هو"، رئيس قسم التغذية بجامعة هارفارد، في دراسته المرجعية المنشورة بدورية "JAMA" (إصدار 2014)، مؤكداً أن الاستهلاك المفرط للسكريات المضافة هو المحرك العالمي الأول لانتشار السكري من النوع الثاني وفشل وظائف القلب، واصفاً استبدال الماء بالسائل المحلى بأنه "انتحار تمثيلي" للوظائف الحيوية.

​هذا التباين الصارخ بين توهج الشخصية وحقائق العلم يكشف كيف استحال المشهد بأكمله إلى فخ منطقي؛ فبمنأى عن تلك الادعاءات، جاءت تقارير "مايو كلينك" (الموثقة في 2022) لتذكر العالم بأن الترطيب الكافي بالماء هو حجر الزاوية للضغط المستقر، وأن الزعم بوهن القلب نتيجة الارتواء هو افتراء يفتقر لأصول الفسيولوجيا البشرية. نحن هنا لا نواجه مجرد اجتهاد غذائي مغاير، بل بصدد ردة غلفتها الكاريزما برداء القداسة، ليدفع المرضى ثمن سلامتهم الجسدية في سبيل "تريند" عابر لا يقيم وزناً للأرواح.

​وعليه، فإن النجاة من هذا التيه الرقمي تبدأ بوعي المشاهد نفسه بأن ما يراه عبر بريق "البكسلات" ليس محض نصيحة عفوية، بل هو منتج صُمم بدقة لاصطياد انتباهه؛ فيما يعرف بـ "اقتصاد الانتباه" الذي يحول الوقت إلى أرباح. ولتفكيك هذا الفخ، علينا كشف ثالوث التأثير الهدام: أوله "اليقين المزيف" الذي يستخدم نبرة قاطعة لترهيب الوعي، وثانيه "التلاعب بالعواطف" الذي يخاطب مراكز الخوف بداخلنا ليعطل قدرتنا على التفكير المنطقي، وثالثه "سجن التكرار" الذي تفرضه الخوارزميات لتعزلنا داخل فقاعات نمطية. إن الحماية الحقيقية تكمن في "التطعيم المعرفي"؛ أي تدريب العقل على فحص المعلومات قبل استيطانها، والتمسك بالمرجعية البحثية الرصينة؛ فالحقيقة لا تُقاس بضجيج المنصات، بل بتجارب وفلترة المختبر الموثقة، حيث تسكن الحقائق الراسخة التي لا تزعزعها عواصف الشاشات.

الطيبات ضياء العوضي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

بالصور

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد