الحكومة الإسرائيلية تقر تمديد حالة الطوارئ أسبوعين

وافقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين إضافيين.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن القرار ينص على استمرار العمل بحالة الطوارئ حتى 19 مايو الجاري، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون أمس إن الجيش رفع مستوى التأهب تحسبا لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار وإمكانية تعرضها لهجمات صاروخية من إيران.

وذكرت القناة أن هذه الخطوة تأتي عقب تصاعد التوتر بعد التحرك الأمريكي لتسهيل خروج السفن العالقة بمضيق هرمز، وما تلاه من هجوم إيراني لاحق.

وأوضح مصدر عسكري أن منظومات الدفاع الجوي والقدرات الهجومية الإسرائيلية في حالة جاهزية قصوى.