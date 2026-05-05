منبوذة عالميًا..هند الضاوي: تراجع السياحة في إسرائيل يكشف عزلتها الدولية

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن إسرائيل تواجه أزمة حادة في ملف السياحة منذ أحداث 7 أكتوبر، مشيرة إلى تراجع الإقبال العالمي على زيارتها، حتى من قبل اليهود غير الإسرائيليين، وهو ما انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي، وكشف في الوقت نفسه عن تراجع صورتها دوليًا.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا التراجع لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى كون إسرائيل أصبحت غير جاذبة للزيارة، بل ومنبوذة في نظر كثيرين حول العالم، وهو ما دفعها للبحث عن حلول بديلة لاستعادة هذا القطاع الحيوي.

وأضافت هند الضاوي أن إسرائيل لجأت إلى تنفيذ مشروع يُعرف باسم "تجليت"، حيث بدأت باستقدام مجموعات من الشباب اليهود من عدة دول، من بينها أستراليا، واصطحابهم إلى الأماكن الدينية اليهودية داخل إسرائيل، في محاولة للتأثير عليهم فكريًا، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في محورين؛ الأول الترويج لفكرة استمرار النشاط السياحي داخل إسرائيل، والثاني أن ينقل هؤلاء الشباب عند عودتهم إلى بلدانهم صورة إيجابية عن إسرائيل والديانة اليهودية والمواقع المقدسة.

صورة تزداد ترسخًا مع مرور الوقت

وشددت هند الضاوي على أن الأزمة الأعمق تكمن في تدهور صورة إسرائيل عالميًا، حيث باتت تُنظر إليها باعتبارها رمزًا للوحشية والإبادة، وهي صورة تزداد ترسخًا مع مرور الوقت، خاصة لدى الأجيال التي تتابع ما يحدث في قطاع غزة، مضيفًا أن هذه الأجيال، سواء من الشباب أو الأطفال، لن تنسى تلك المشاهد، تمامًا كما لا تزال جرائم تاريخية ارتكبها قادة مثل هتلر حاضرة في الذاكرة العالمية حتى الآن، رغم مرور سنوات طويلة.