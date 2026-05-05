وسيم السيسي : دولة فلسطين مذكورة في التوراة .. واليهود بيختاروا اللي على مزاجهم منها

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن الشعب الفلسطيني يعيش على أرض فلسطين منذ سنوات طويلة للغاية منذ الكنعانيين.



وقال وسيم السيسي في حواره في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" دولة فلسطين مذكورة في التوراة واليهود بيختاروا اللي على مزاجهم من التوراة فقط ويتركوا الباقي ".

وتابع وسيم السيسي:" أرض فلسطين متواجدة من قبل تواجد اليهود والإسرائيليين "، مضيفا:" بعد عام 70 ميلادي حدث شتات لليهود في العالم باكمله والعالم عامل اليهود معالة سيئة وخرجت حملات لاضطهاد اليهود ".



واكمل وسيم السيسي:" الاوروبيون شجعوا اليهود على البحث عن وطن بديل لهم للانتقال إليه ".

