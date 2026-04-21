وسيم السيسي يكشف الحقيقة : داروين لم يقل الإنسان أصله قرد

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن ما يتم تداوله بشأن قول العالم تشارلز داروين إن “أصل الإنسان قرد” هو فهم خاطئ وغير دقيق، موضحًا أن هذا الادعاء لا يستند إلى قراءة علمية صحيحة لكتاب “أصل الأنواع”.

وأشار خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” إلى أن الكتاب، الذي يقع في 884 صفحة وترجمه الدكتور مجدي المليجي وراجعه الدكتور سامح صادق، يقدم طرحًا علميًا أكثر تعقيدًا مما يُشاع في الثقافة العامة.

وتناول السيسي جانبًا من سيرة داروين، موضحًا أنه نشأ في بيئة علمية؛ حيث كان والده طبيبًا وجده عالمًا في البيولوجيا، لكنه واجه صعوبات في مسيرته التعليمية سواء في دراسة الطب أو الدين، وهو ما دفع والده لوصفه بأنه “لا يصلح لطب ولا دين”.

وأضاف أن نقطة التحول في حياة داروين جاءت عام 1829، عندما التقى بجون ستيفن، قبل أن ينطلق في رحلة علمية استمرت خمس سنوات على متن السفينة “بيجل”، والتي شكلت الأساس لأبحاثه في دراسة الكائنات الحية.