خبير عسكري: مضيق هرمز في حالة «لا سلم ولا حرب»… وتحركات أمريكية لتأمين الملاحة

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن الوضع العسكري في مضيق هرمز يشهد حالة من التوتر غير المعلن، يمكن وصفها بـ«لا سلم ولا حرب»، في ظل تصاعد التحركات العسكرية والتصريحات المتبادلة بين الأطراف الدولية.

وقال محمود محيى الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن ما يتردد من الجانب الأمريكي بشأن حرية المرور في المضيق يتعلق بالملاحة عبر الجانب العُماني، وليس المياه الإقليمية الإيرانية، في إشارة إلى حساسية المسارات البحرية وتقسيمها القانوني.

وتابع الخبير العسكري أن إيران لا تمتلك الحق القانوني في فرض رسوم على مرور السفن عبر المضيق، نظرًا لطبيعته كممر مائي دولي يخضع لقواعد الملاحة الحرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في محيط المضيق، موضحًا أن أحد أهداف هذا الحشد يتمثل في تأمين حركة السفن وسحب الأطقم المدنية من مناطق التوتر، تحسبًا لأي تصعيد محتمل في مسرح العمليات.

مواجهة عسكرية

وأكد أن المشهد الحالي يعكس حالة ترقب حذر، في ظل استمرار التوترات الإقليمية دون الوصول إلى مواجهة عسكرية مباشرة حتى الآن.