بعد استهداف مطار الخرطوم.. الأزهر يدعو السودانيين إلى الحفاظ على وحدة بلادهم

أدان الأزهر الشريف العدوان الذي استهدف مطار الخرطوم بالعاصمة السودانية، وما ترتب عليه من انتهاكٍ صارخٍ لسيادة السودان، وترويعٍ للمدنيين والأبرياء، وتحويلِ السودان إلى ساحةٍ مستباحةٍ للحروب والصراعات والفوضى.

الأزهر يدين استهداف مطار الخرطوم بالسودان ويدعو السودانيين للحفاظ على وحدة بلادهم



وأكد الأزهر رفضه القاطع لأيِّ محاولةٍ من دول الجوار للمساس بسيادة السودان وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، داعيًا الشعب السوداني إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، والتحلي بالحكمة والعقل والمنطق، وتغليب الحلول السلمية والدبلوماسية.

والمولى عز وجل أن يوفق حكماء السودان إلى العمل على لمِّ الشمل ووحدة الصف، حقنًا لدماء الأبرياء، وحفاظًا على مستقبل هذا البلد العربي الإسلامي الكبير.

الأزهر يدين عدوان الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جارتها المسلمة دولة الإمارات

يذكر أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد أدان العدوان الإيراني غير المبرر الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد رفضه القاطع لكافة أشكال الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية، كما يؤكد الأزهر ضرورة احترام سيادة الدول.

وذكّر الأزهر بأن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية ومقدرات الدول هو من البغي المحرَّم شرعا، وتهديد مباشر لأمن الشعوب واستقرارها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد الأزهر أنه يدعو إلى وقف هذه الهجمات فورًا، وإلى وضع حد لترويع المدنيين، واحترام مبادئ حسن الجوار، والالتزام بوقف إطلاق النار، وإعلاء صوت الحكمة والعقل ولغة الحوار والتفاهم، والاحتكام إلى طاولة المفاوضات بوصفها السبيل الوحيد لحل النزاعات، وتفويت الفرصة على أعداء الأمة.